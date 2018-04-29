削平65座山頂 廣西河池金城江機場「最嚇人」

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旺報

大陸的「超級機場」工程不光是首都北京，在距北京2000多公里外的廣西河池金城江機場，削去了65座山頂才建成，不但是廣西境內海拔最高的機場之一，因為建在一座被削平後高度依然很高的山頭上，所以，被稱為是大陸「最嚇人」的山頂機場。

這座機場在2014年工啟用後，仍常有國際媒體報導，指整個機場有如「停在如雲中的航空母艦」般壯觀，讓人感到驚訝和震撼。

河池金城江機場位於海拔677公尺的山上，按照正常的建設機場，應該算不上是超級工程，但修建這座機場非常艱難，耗資8.5億元人民幣（約合新台幣40億元），歷時近6年，一共削去了65座山頂，填平了23道大大小小的溝壑，最深的溝要填120多公尺，才建造一條長2200公尺、寬45公尺的「最窄跑道」的機場。

也因為又窄又短的跑道對於飛行員的技術要求相當高，因為受地形影響，山地氣流會對飛機起降產生一定干擾。四周陡峭的溝壑對飛行員在執行降落操作時產生一定心理干擾，也被稱為「懸崖邊的機場」、「山頂機場」。

儘管看起來很危險，但河池機場早在通航前，機場就進行了飛機實地測試驗證，這在大陸乃至世界民航史上都是開創性的先例。測試最終結論，該地區的地磁對飛機儀表無直接影響。此外，為了保證安全，機場執行雙機長制。

(旺報 )

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