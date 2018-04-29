台中市文心蘭-黃金天使再現士林官邸！

2018年04月29日 20:14 中時 盧金足

台中市府農業局與台北市府合辦「士林官邸蘭花展」，以文心蘭為主題，結合花博吉祥物，推廣台中花卉之美並為花博暖身。（盧金足翻攝）

台中市政府農業局與台北市政府合作舉辦「士林官邸蘭花展」活動，以文心蘭為主題，結合2018台中花博吉祥物石虎家族意象，推廣台中花卉之美並為花博暖身，其中由神農獎得主李啟寅自行選育品種的「黃金天使」令人驚艷，花展將自5月1日起至21日於士林官邸新蘭亭/園藝展覽館展出，邀請大家到士林官邸體驗花朵綻放的喜悅。

農業局表示，台中市文心蘭產量全台第一，每年外銷日本、澳洲、香港、新加坡等國家約1.5億元，台中占全國文心蘭切花產值約4成，全台栽培面積約266公頃，台中市即有103公頃。

文心蘭為熱帶性花卉，台中氣候適宜生長，花朵盛開時形狀宛若一群跳舞的女郎，有「跳舞蘭」美譽，這次展出本次展出計有25個品種，包括蜜糖、美樂、三唇辨、紫精靈、紅貓

、白雪、檸檬綠、紫天王、天香、綠香水、變色龍、情人、鵝型文心、蜘蛛文心、胭脂及黃金天使等。

其中娥型文心，蜘蛛文心較為罕見，黃金天使係本市神農獎得主李啟寅自行選育品種，其花卉特徵是文心蘭沒有翼瓣長出，黃金天使有翼瓣，形狀如蝴蝶翅膀，生長較一般文心蘭快速，週期短、產量高。

農業局強調，台中市花卉種類繁多，以劍蘭、百合、火鶴、文心蘭為大宗美不勝收，近年花卉新秀伯利恆之星、繡線菊，還有全新品種已在日本上市的白色繡線菊，今年外銷成績達2萬支，漸成后里地區栽培主力，這場花展爭奇鬥艷，彷彿在爭奪誰才是花卉的王者，讓民眾享受台中的花卉盛會。

農業局邀請大家一起到士林官邸體驗與自然的親密關係，傾聽大自然在我們耳邊的低語，聆聽花朵訴說著繽紛綻放的喜悅，同時記得提前購買花博門票，一同於2018年11月3日至2019年4月24日 參觀2018台中世界花卉博覽會。

(中時 )