錦戶亮聞小巨蛋條款變臉「關8不怕！」

關8將於9月來台開唱，錦戶亮相信「將是關8嶄新的開始」。

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時報周刊
溫博鈞
錦戶亮比出完美「手指愛心」，露出滿意笑容。

傑尼斯「關8」成員錦戶亮29日攜最新巡迴演唱會影像作品《關8娛樂中 果醬》與台灣媒體見面，而該團也已決定於今年9月22、23日在台北小巨蛋舉行首度海外演唱會，當他得知台北小巨蛋禁止跳動規定時，驚訝到瞪大雙眼、整個人直往後仰，回神後說：「關8沒有太需要跳躍的歌，應該沒問題吧！」。

媒體建議他先將禁跳規定告訴其他關8成員們，他說：「跳是指什麼樣程度的跳？像這樣嗎？」邊說邊微微抬起雙腳腳跟3次，惹得全場大笑，而他想起成員村上信五長在演唱會中煽動觀眾跳起來，他說：「到時候大家不要看他就好了！」

在拍照時他聽從主持人指示手指比心，但似乎不太習慣以致心形不明顯，調整了幾次終於成功。唱片公司贈送他精緻的小籠包造型的調味瓶，他笑說：「不是要讓我吃真的小籠包啊！」而這趟台灣行最令他印象深刻的是早餐時吃到的蛋塔。

小胖林育羣曾在關8節目中大展歌藝，錦戶亮笑說：「台灣演唱會很想邀請他來，但他若表演唱歌的話我們可就輸了！」成員澀谷昂日前宣布年底退團，人數也再減為6人，錦戶亮說：「真不行的話就讓林育羣來支援好了…開玩笑的！」始終不忘搞笑的他，遇認真話題時又展現輕熟男的穩重，散發偶像王者魅力。

(時報周刊)

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