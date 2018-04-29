學生家長隊首次組隊參加弓箭足球競標賽

2018年04月29日 21:05 中時 劉宗龍

弓箭足球公開組賽事，現場戰況非常激烈。（台北市射箭多元發展協會提供）

弓箭足球公開組頒獎典禮。（台北市射箭多元發展協會提供）

弓箭足球國小組頒獎典禮。（台北市射箭多元發展協會提供）

2018年第六屆弓箭足球錦標賽，國小學生家長隊首次組隊參賽，奮力一搏進八強，真的很會射！！

為期一個月的台北市內湖區體育會第六屆弓箭足球錦標賽，29日決賽分出高下，公開組由東吳大學隊蟬聯冠軍，國小組則由內湖國小獲得第一名。比賽賽程於美麗華旁西湖射箭訓練中心舉行，利用西湖射箭訓練中心於捷運站之接駁服務頗受家長好評。

比賽中最有看頭莫過於學生家長組隊參賽，隊名更加有趣稱呼「跑一下就很喘」，雖然是第一次參與比賽且體力大不如前，但做起練習一點都不馬虎，一個月來家長只要有空就利用晚上下班時間努力練習，在實戰場上不時有帥氣展現，多場比賽中更是氣勢驚人，選手家長受訪表示：小朋友參加比賽3年了，每次看她比賽都興高采烈的場外喊聲加油，藉由參賽經驗在家可以跟小孩討論戰術，而假日時便透過射箭運動陪伴小孩。

從這次比賽可以看出應用射箭近幾年積極推廣成果漸漸萌芽，弓箭足球讓更多民眾有機會接觸射箭活動，不再只有在夜市才能玩射箭，希望藉比賽讓民眾與學童享受參與射箭運動的快樂，並培養規律運動習慣及團隊合作精神。

(中時 )