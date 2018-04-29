陳其邁：借鏡德國魯爾區與杜賽道夫再生經驗 高雄未來不是夢

2018年04月29日 21:02 中時 李義

利用原有礦坑存放污染性物質，其下挖深度60公尺，上方進行各項綠化工程並進行監測。（陳其邁辦公室提供）

德國重工業區魯爾區透過生態環境治理成功轉型，還成為世界傳統工業區改造的典範；杜賽道夫港透過整體開發活化打造城市主題形象。兩者的背景與高雄的現況相似，陳其邁認為可借鏡轉型經驗，可帶動高雄未來新一波城市發展與經濟轉型成長。

魯爾區曾聚集鋼鐵、煤炭，而高雄的處境類似，尤其是中油楠梓區遷廠後所面對的環境整治與轉型開發。

另外，杜賽道夫將一個原本沒落的港口，透過整體開發注入媒體產業、商業活化並打造出城市主題形象，也與高雄港的歷史及亞洲新灣區的開發有相同之處。

前往考察的陳其邁與魯爾區域發展公司總經理，兼歐盟代表Michael Schwarze-Rodrian 深入對談，了解從「傳統工業區」轉化為「生態景觀大公園」，成為全世界最吸引人的創意產業基地，徹底翻轉了這個區域衰退的命運，對應處理高雄未來傳統工業區轉型，尤其是中油遷廠所面對的環境整治及轉型，可做為帶動高雄地方活化的關鍵戰略要素。

陳其邁表示，魯爾區的國際建築展，令人看到了追求「宣示價值與啟動感動行動」之實踐，長達10年，117個創意精彩計畫的執行，包含行銷概念與想象，到最後的成果與價值，魯爾區的成功，宣示了這個地區未來發展的想像與期待。

陳其邁以杜賽道夫媒體港為例，認為是高雄港推動亞洲新灣區計畫可學習借鏡之處。媒體港（Medienhafen）的核心思維與策略，就是將城市的電視、電台、網路媒體中心、報紙、雜誌發行等活動，進一步戰略升級。

一方面打造城市主題形象，另方面以這個主題來引導都市發展以及形成人才群聚的創意基地，打造影音、媒體與數位內容的大本營，把原本行政功能的支出轉換成為經濟投資，將萊茵河畔原已失去功能的工業河港，轉型為全新的國際媒體產業群聚中心。

媒體港碼頭區形象與氛圍的塑造，主要就是是將杜賽道夫舊港區碼頭與倉庫、水岸進行都市更新。在內容上，提供媒體產業所需要的核心機能，包括媒體產業空間、辦公空間、餐廳、旅館、創客空間、符合企業文化所需的開放空間等。

陳其邁認為，學習杜塞道夫及魯爾區的經驗，讓高雄成為亞洲影音媒體、數位內容投資者與工作者群聚的天堂，也以智慧、數位成就「經濟高雄」的戰略目標。

(中時 )