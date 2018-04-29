SBL冠軍賽》突破全本土！璞園力退富邦封王 隊史第5冠

滿天的橘色彩帶丟下，確定璞園拿下第15季冠軍。(中華籃協提供)

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簡浩的三分冷箭是璞園贏下第6戰的關鍵之一。(中華籃協提供)

儘管富邦勇士在SBL第15季總冠軍賽第6戰使出欺敵戰術，登錄塞勒卻只讓他打最後28秒，可惜這次桃園璞園不讓奪冠機會溜走，終場78比73擊敗仍用全本土的富邦，4勝2敗搶下總冠軍，也是璞園隊史第5冠，戴維斯拿下總冠軍賽MVP。

右肩有傷的塞勒，雖「意外」登錄換球衣上場，卻沒影響璞園開賽打出10比2攻勢，其中簡浩包辦兩顆三分球，戴維斯更是恢復應有水準，首節就拿9分、6籃板，打完第1節，璞園取得20比16領先，塞勒首節並未上場。

堅持執行五上五下的富邦總教練許晉哲，第2節逐漸出現成效，富邦不僅追上，甚至取得超前，幸好這次璞園及時穩住陣腳，先靠吳岱豪籃下補進重新超前，接著又是吳岱豪籃下反勾得手，幫助璞園打完上半場，仍以34比31領先。

來到第3節，璞園改用切入破壞對方防線，彭俊諺、簡浩、施晉堯等人接連切入取分，璞園擴大領先優勢到13分，富邦的三分外線火力也突然熄火，雙方打完前3節，璞園62比52領先，看來確實很有機會拿下今年最重要的1勝。

富邦末節先靠高健益、林書緯各1記三分球追近差距，甚至靠著林郅為最後2分14秒的上籃，追到只差2分，幸好這次璞園穩住陣腳，戴維斯中距離命中，陳堅恩補上三分彈，重新擴大領先到7分，距離冠軍越來越近。

林書緯最後1分15秒投進三分外線，幫助富邦仍保生機，許晉哲此時祭出故意犯規，送林金榜兩罰中1，林書緯竟然出現掉球失誤，吳岱豪最後33秒漂亮灌籃取分，雙方差距維持7分，塞勒雖在最後28秒上場，卻已無力回天。

(中時電子報)

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