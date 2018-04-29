最親密戲友！ 李淳、柯佳嬿5度合作

2018年04月29日 21:06 中時 潘鈺楨

李淳在台中東豐自行車綠廊。（威視提供）

李淳在台中東豐自行車綠廊。（威視提供）

青春校園愛情電影《九餅、薄荷與夏天》正在台中取景拍攝中，電影由去年以《目擊者》入圍第54屆金馬獎「最佳男配角」的李淳擔綱男主角，柯佳嬿則客串演出。李淳與柯佳嬿合作過4部作品，被問及電影中的關係，李淳與柯佳嬿皆神秘回應：「到時候進戲院看就知道了。」

柯佳嬿與李淳自2015年起合作過電影《風中家族》、《目擊者》、《買屋記》和電視電影《愛情的盡頭》，在《風中家族》中柯佳嬿飾演李淳的後母，有場戲是柯佳嬿要幫屁股受傷的李淳擦藥，後來在《目擊者》裡飾演受害者的柯佳嬿又被變態情人李淳肢解，二人在演出肢解戲時，柯佳嬿只貼胸貼著安全褲，兩人可說是最親密又熟悉的戲友。這次在《九餅、薄荷與夏天》是兩人第5度合作，柯佳嬿開玩笑說：「我們一路從母子、姐弟演到情侶，這次接到劇本時，連我都很好奇戲裡的關係是什麼？我還有期待過會不會是穿越劇，這次換李淳演我的爸爸！」

今年28歲的李淳，出道至今作品以配角居多，直到去年以《目擊者》變態警察一角驚豔觀眾與金馬獎評審團後片約不斷，《九餅、薄荷與夏天》是他首部挑大樑挑戰男主角的愛情電影，為了投入角色，他提早到台中long stay做準備，目前已在當地拍攝1個月。問及對台中什麼特別的感受，李淳表示：「很喜歡台中的天氣外，對於中興大學、靜宜大學和東豐自行車綠廊的氛圍印象深刻，希望殺青後還能多留幾天。」

電影由《風中家族》執行導演賴孟傑執導，此為導演與李淳的二度合作，導演表示:「一直覺得李淳是一位非常努力、很多可能性的演員。這次從劇本籌備開始腦中浮現的男主角一直都是李淳，開拍至今20多天，他果然每天都讓我們充滿驚喜。」台中市政府新聞局局長卓冠廷得知劇組在台中長期拍攝，特別帶台中排隊人氣名店的長崎蛋糕至拍攝現場探班，為劇組團隊加油打氣。

(中時 )