郭書瑤讚藍正龍最帥導演 挑戰演出援交妹

藍正龍執導的電影剛開拍，預計明年上映。

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藍正龍（左）演而優則導，新片找來郭書瑤擔任電影女主角。
藍正龍特別減少幕前演出，全力為這部作品做準備。
張庭瑚和藍正龍是多年好友，兩人再度合作默契十足。

金鐘視帝藍正龍推出個人首部執導作品《傻傻愛你，傻傻愛我》，電影以喜憨兒的視角看世界，特別請到金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀金馬影后恬妞、金馬獎最佳新人獎郭書瑤、去年金馬獎最佳男配角陳竹昇，及入圍金鐘獎的張庭瑚等金獎演員共同演出。

電影4月中在台北開鏡，女主角郭書瑤飾演援交妹，和喜憨兒演員小維有精彩對手戲，郭談對藍正龍的看法，笑稱是自己遇過最帥的導演，也認真的說：「導演是演員出身，很懂得怎麼說故事導戲，讓演員很容易就能把表演做到位，使得拍戲過程變得十分順利。」

而 張庭瑚和藍正龍已是多年好友，兩人再度合作，張表示：「這次是來充電的感覺，除了劇組氣氛好，導演的步調比較慢，工作起來很舒服，我和藍正龍也認識很久，比較容易抓到他要的東西，默契很夠。」陳竹昇則說：「很高興藍正龍選擇這樣的題材，也希望上映時能讓一般觀眾更了解憨兒的世界。」

藍正龍投身公益多年，曾任喜憨兒基金會大使，拍《波麗士大人》時與唐氏症游泳選手演員結緣，他認為：「有一種愛叫做關心，不是同情。」這也是他拍片初衷。

(中時 )

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