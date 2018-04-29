李準基為《無法律師》練巴西柔術 苦了經紀人得「陪摔」

2018年04月29日 21:38 中時 李承陽

李準基（右）和徐睿知有不少對手戲。

李準基接拍新作狂練巴西柔術。

韓流天王李準基演出韓劇《步步驚心－麗》、《犯罪心理》創演藝事業高峰，睽違小螢幕一年後，攜手演技派女星徐睿知推出新作《無法律師》，他在劇中飾演黑幫成員出身、為替慘死的母親爭取正義、而走上復仇之路的律師奉尚弼。

劇中有大量武打動作場面，李準基皆親自上陣演出，在韓國演藝圈素有「瘋子」稱號的他，出了名的不用替身，過去曾多次受傷，業界形容他是敬業到簡直是不要命的程度，這次更為新作特別學習「巴西柔術」，力求呈現給觀眾最真實及帥氣的身手場面，連搭檔徐睿知都形容：「他鋼鐵般的意志及體力讓人相當震驚。」

李準基日前接受韓媒採訪時透露：「我一直對動作戲很有慾望，希望可以讓觀眾看到不一樣的自己，因此主動向劇組提出想學習巴西柔術的想法，沒想到導演爽快答應。」因此積極投入訓練，連下了戲也繼續和教練學習。

李準基開心說：「自開始鍛煉後，無論是肉體上還是精神上都感覺充滿了能量」！他更透露自己為精進練習，常請經紀人「陪摔」，消息一出韓國網友紛紛搞笑留言，同情大嘆：「當他的經紀人真難為。」

《無法律師》將自5月13日起每週日一在friDay影音同步韓國跟播。

(中時 )