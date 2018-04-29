李準基為《無法律師》練巴西柔術 苦了經紀人得「陪摔」

李準基（右）在劇中飾暴力律師。

友善列印
中時
李準基（右）和徐睿知有不少對手戲。
李準基接拍新作狂練巴西柔術。

韓流天王李準基演出韓劇《步步驚心－麗》、《犯罪心理》創演藝事業高峰，睽違小螢幕一年後，攜手演技派女星徐睿知推出新作《無法律師》，他在劇中飾演黑幫成員出身、為替慘死的母親爭取正義、而走上復仇之路的律師奉尚弼。

劇中有大量武打動作場面，李準基皆親自上陣演出，在韓國演藝圈素有「瘋子」稱號的他，出了名的不用替身，過去曾多次受傷，業界形容他是敬業到簡直是不要命的程度，這次更為新作特別學習「巴西柔術」，力求呈現給觀眾最真實及帥氣的身手場面，連搭檔徐睿知都形容：「他鋼鐵般的意志及體力讓人相當震驚。」

李準基日前接受韓媒採訪時透露：「我一直對動作戲很有慾望，希望可以讓觀眾看到不一樣的自己，因此主動向劇組提出想學習巴西柔術的想法，沒想到導演爽快答應。」因此積極投入訓練，連下了戲也繼續和教練學習。

李準基開心說：「自開始鍛煉後，無論是肉體上還是精神上都感覺充滿了能量」！他更透露自己為精進練習，常請經紀人「陪摔」，消息一出韓國網友紛紛搞笑留言，同情大嘆：「當他的經紀人真難為。」

《無法律師》將自5月13日起每週日一在friDay影音同步韓國跟播。

(中時 )

郭書瑤讚藍正龍最帥導演 挑戰演… Janet兒失控扒酒瓶！緊盯影后胸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。