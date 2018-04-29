桃猿9局大逆襲！送中信兄弟本季第20敗

2018年04月29日 21:40 中時電子報 蔡銘仁

不到最後一刻，真的很難說會擊倒Lamigo桃猿，猿隊今(29日)在主場桃園棒球場面對中信兄弟，打完前8局還以2分落後，但最後9下大逆襲，靠著林泓育及朱育賢2支安打，以5比4氣走中信，成為本季首支拿到第20勝的球隊，反觀中信則是聯盟首支吞第20敗的隊伍。

比賽前段，猿隊受制中信先發陳琥封鎖，僅打出2支零星安打，沒有得到分數；猿隊先發克恩三世雖表現也不差，但在4上和6上兩度被中信掌握機會突圍，失掉2分。不過打完6局，陳琥退場休息後，猿隊開始吹起反攻號角。

猿隊先在7下追回2分，接著9下面對中信「守護神」鄭凱文，無人出局就攻占滿壘；緊接著林泓育上場，揮出左外野平飛安打，一棒追平比分。林泓育說，當下只想著要打到球，基本一定要1出局換1分，鄭凱文投得很好，位置好又敢投，能把刁鑽的球路打成安打，其實有點好運。

猿隊追平比分，接著陳俊秀短打推進，鄭凱文自亂陣腳發生失誤，接著悶了整場的朱育賢，用右邊方向再見安打，替比賽畫下句點。猿隊近期氣勢強，尤其會打逆轉的比賽，光是本周，連同此役就有2場逆轉勝。

猿隊看起來很擅於逆轉勝，林泓育認為，跟所有人清楚自己的任務有關，「大家都知道當下自己該做什麼，不管是推進、盜壘等，投手就是盡可能降低傷害。過程中沒有誰特別突出，而是都會有人挺身而出，每個人都貢獻一點，力量會變得很強大。」

猿隊再演逆轉勝，總教練洪一中表示，現在四隊的後防都沒有很穩，棒球就是這樣，不到最後很難說。贏球後，搶先拿到第20勝，仍舊穩居龍頭；至於中信，吞下這場逆轉敗，成為本季首支達20敗球隊，居於墊底。

(中時電子報)