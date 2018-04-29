新加坡完成第5艘自製沿岸任務艇

2018年04月29日 22:02 中時電子報 江飛宇

新加坡海軍（RSN）剛取得第五艘獨立級沿岸任務艇（LMV），將被命名為不屈號(RSS Indomitable)。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，舷號19的不屈號是在4月27日委交給新加坡海軍，而這一系列的沿岸任務艇是2013年計畫的，由新加坡科技工程有限公司(ST Engineering Ltd)設計建造，總計畫將要完成8艘同型艦，1號艦獨立號(舷號15, RSS Independence)是2015年興建，2017年啟用；2號艦主權號(舷號16, RSS Sovereignty)、3號艦團結號(舷號17, RSS Unity)是同年11月興建。

4號艦正義號(舷號18,RSS Justice)於於2017年11月移交給新加坡海軍；而第6艘的堅忍號(舷號19,Fortitude)則於2018年3月下水。

獨立級全長80公尺，最寬12公尺，船體吃水深度3公尺，排水量1,250噸。配備4具柴油機，最高速度超過27節，經濟船速15節，可達 6482公里，後甲板安排直升機停降坪，不過沒有機庫。軍艦常規人數為23名，其中5名軍官。任務續航能力為14天。

獨立級是為了替代1990年代的無畏級巡邏艦，上頭搭配S波段主動相陣雷達，另有銳眼(Sharp Eye)射控雷達來導引武器。主要武裝是76公釐OTO快砲、2具11.7公釐重機槍、1具25公釐口徑機砲，12枚垂直發射型雲母飛彈(MICA)。

新加坡科技工程有限公司是新加坡的自主國防承包商，由新加坡財政部所掌握的淡馬錫控股集團，主導幾乎全部股份，因此可視為國營企業。

(中時電子報)