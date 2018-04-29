新加坡完成第5艘自製沿岸任務艇

新加坡自製沿岸任務艇，此為1號艦獨立號。雖然船不大，僅有1,250噸，但武裝相當多樣。(圖/新加坡海軍)

友善列印
中時電子報

新加坡海軍（RSN）剛取得第五艘獨立級沿岸任務艇（LMV），將被命名為不屈號(RSS Indomitable)。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，舷號19的不屈號是在4月27日委交給新加坡海軍，而這一系列的沿岸任務艇是2013年計畫的，由新加坡科技工程有限公司(ST Engineering Ltd)設計建造，總計畫將要完成8艘同型艦，1號艦獨立號(舷號15, RSS Independence)是2015年興建，2017年啟用；2號艦主權號(舷號16, RSS Sovereignty)、3號艦團結號(舷號17, RSS Unity)是同年11月興建。

4號艦正義號(舷號18,RSS Justice)於於2017年11月移交給新加坡海軍；而第6艘的堅忍號(舷號19,Fortitude)則於2018年3月下水。

獨立級全長80公尺，最寬12公尺，船體吃水深度3公尺，排水量1,250噸。配備4具柴油機，最高速度超過27節，經濟船速15節，可達 6482公里，後甲板安排直升機停降坪，不過沒有機庫。軍艦常規人數為23名，其中5名軍官。任務續航能力為14天。

獨立級是為了替代1990年代的無畏級巡邏艦，上頭搭配S波段主動相陣雷達，另有銳眼(Sharp Eye)射控雷達來導引武器。主要武裝是76公釐OTO快砲、2具11.7公釐重機槍、1具25公釐口徑機砲，12枚垂直發射型雲母飛彈(MICA)。

新加坡科技工程有限公司是新加坡的自主國防承包商，由新加坡財政部所掌握的淡馬錫控股集團，主導幾乎全部股份，因此可視為國營企業。

(中時電子報)

文章來源：Singapore receives fifth Littoral Mission Vessel

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
美土關係惡化 美國議員建議禁售F… 芬蘭空軍替換機種大熱門：洛馬F-…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。