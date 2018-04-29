被陳琥壓制6局 桃猿教頭讚賞：真的難對付

陳琥壓制猿隊6局無失分。(中央社)

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中時電子報

Lamigo桃猿今(29日)雖以5比4逆轉擊敗中信兄弟，但比賽前段，幾乎對中信先發陳琥沒轍，1分未得，賽後，猿隊總教練洪一中也特別讚賞陳琥，「上次他對富邦悍將投5局無失分，還想說真的有那麼難打嗎，今天真的對到，確實是不好對付。」

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陳琥前一場先發，對富邦投5局無失分，因右手手指破皮退場。相隔6天，此役他再度披掛上陣，讓強悍的猿隊打者屢攻不下，兩度發動得分攻勢，最後都無功而返；他投完6局，在球隊領先時退場休息，但9下中信「守護神」鄭凱文失守，陳琥的生涯首勝只能再等等。

洪總受訪時，特別提到陳琥的表現，他指出，陳琥今天速球球質好，變速球也投得不錯，運用快慢搭配，讓打者很難掌握，經過這場比賽，回去要多做檢討，想辦法看下次怎麼對付他。不只洪總，林泓育也說，陳琥球質跟節奏都發揮得很好，很難突破。

首度對猿隊就繳優質好投，陳琥把功勞歸功隊友，「今天很多時候，球數都沒能領先，壞球多時，捕手也會鼓勵我，其實球都被打得蠻強勁的，多虧有守備幫忙。」他認為，速球控球偏差多，比賽前段變化球失投也不少，是下次需要改進之處，需要更早進入狀況。

適逢20歲生日先發，陳琥原本能用勝投當生日禮，但最後卻錯過；不過，他沒有失望，因為不只今天很想贏，是每場比賽都想贏。陳琥轉先發後，連11局無失分，跟後援時表現落差不小，是否有做什麼調整或改變？陳琥直言，角色雖不一樣，同樣都是想著要解決打者。

(中時電子報)

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