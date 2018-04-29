SBL冠軍賽》生涯首次FMVP 戴維斯實至名歸

2018年04月29日 22:00 中時電子報 黃及人

來台7年多時間，戴維斯總算嘗到總冠軍賽MVP滋味。(中華籃協提供)

總算嘗到生涯首次總冠軍賽MVP滋味的「新台灣人」戴維斯，光看他在今年總冠軍賽場均16.5分、14.7籃板、3.9助攻與1.9火鍋的全能數據，就知道他這次璞園隊史第5冠當中扮演多麼重要的地位，「我等這個獎都已7年了！」

「我想我很幸運，能夠拿下今年總冠軍MVP，對我意義相當深刻，」戴維斯表示，「其實我從來沒有想過要拿MVP，只要我在球場上，就是想幫球隊爭冠而已，但我必須老實講，這一年我付出了許多，也該拿下這個獎項了。」

2011年來台加盟璞園，戴維斯在台灣籃壇的傳奇故事正式展開，同時也是璞園4連霸的開始，不過有趣的是，在璞園4連霸期間，戴維斯竟然從未拿過總冠軍賽MVP(蔡文誠2次，陳世杰與塞勒各1次)，直到今年才總算獲選FMVP。

其實戴維斯在SBL的角色相當特殊，因為他從2013年歸化台灣之後，由於聯盟內的「默契」，讓他不能算本土球員，而是繼續以洋將身分在SBL征戰，可是就算剛滿35歲的高齡，還是無法阻止他幫助璞園搶下隊史第5冠。

今年更特別的是，戴維斯在總冠軍賽對決的富邦洋將塞勒，正是他在第12季因為椎間盤凸出傷退期間，取代戴維斯位置的洋將，塞勒更成璞園第12季封王功臣之一，戴維斯本季再領璞園封王，無疑宣告璞園霸業絕對少不了他。

「我想今年這個冠軍，不是光靠我一個人拿到，」戴維斯說，「岱豪與冠全在禁區幫我很多，還有簡浩、林金榜這些多年隊友，跟年輕隊友打球也很開心，我真的很興奮能在這支球隊效力7年之久，我愛大家！」

(中時電子報)