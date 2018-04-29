芬蘭空軍替換機種大熱門：洛馬F-35 or瑞典獅鷲E

2018年04月29日 22:19 中時電子報 何宜玲

一架獅鷲E戰機。(圖/Wiki Media)

芬蘭國防部日前開始招標採購64架新戰機，打算替換即將在2025年退役的F/A-18大黃蜂戰機。由於這項訂單金額高達70-100億歐元(約新台幣2500-3568億元左右)，先前傳出多家武器公司都在競爭之列。然而軍事專家指出目前只有2架戰機最可能脫穎而出，就是美國洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的F-35和瑞典紳寶公司(Saab)的獅鷲E，它們成為奪冠大熱門！

根據芬蘭廣播公司(Yle Radio)專訪武器系統專家 Arto Pulkki指出，他認為芬蘭空軍高達百億歐元的採購案中，只有2架機種可能雀屏中選，成為取代退役大黃蜂的新戰機，也就是美國洛克希德馬丁F-35和瑞典紳寶的獅鷲E。

儘管目前仍有5家公司競標中，但實際上可能只有2個競爭對手。

這項競標案共有5大戰機參與其中，分別是：英國颱風戰機(Eurofighter Typhoon)、法國飆風戰機(Dassault Rafale)、瑞典紳寶獅鷲E、美國波音公司的F/A-18大黃蜂和洛馬公司F-35戰機。

但是武器專家Arto Pulkki認為，英國颱風戰機和法國飆風戰機的技術都太過老舊，甚至停產。日前，空中巴士(Airbus)和法國達索(Dassault)飛機公司都宣布他們即將生產下一代系統了。

(中時電子報)