SBL冠軍賽特稿》團隊至上！璞園封王不僥倖

2018年04月29日 22:09 中時電子報 黃及人

桃園璞園順利以4勝2敗戰績，搶下第15季SBL總冠軍，也是隊史第5冠，其實一點也不僥倖，因為他們本季靠著總教練麥班達的團隊至上打法，可說人人上場都有貢獻，甚至弄到連要選總冠軍賽MVP，都變相當大的難題！

或許在第15季開打前，璞園並非是最被看好封王球隊，畢竟裕隆擁有優秀射手群與極佳本土戰力，富邦也有麥班達的「師父」許晉哲重返SBL領軍，甚至上季總冠軍達欣也有冠軍相，沒想到最後仍由璞園搶下第15季冠軍。

璞園奪冠因素除了包含戴維斯、簡浩、林金榜、吳岱豪等老將的豐富季後賽經驗，更有陳堅恩、彭俊諺、陳冠全、李啟瑋等後起之秀輔佐，無論先發或板凳戰力，其實相差不大，也讓麥班達擁有彈性調度空間，展現團隊戰力。

更重要的是，麥班達強調的領軍風格，就是人人不貪功，持續靠傳導或走位，只要找到最好出手空間或位置就可投籃，所以璞園每場比賽都有不同球員挺身而出，本季也沒任何球員拿下超過場均16分，可見他們戰力有多平均。

除此之外，相較於其他球隊幾乎不是找高大洋將，就是得分能力很強的洋將，璞園受制於必須只能使用歸化的戴維斯，卻可克服這種身高與得分能力的雙重劣勢，反而把35歲的戴維斯價值徹底發揮，他也突破了傷病危機。

就因做好這些團隊當中的小細節，才會讓例行賽第2的璞園，先在季後賽第2輪4比2淘汰金酒，接著又以4比2擊退富邦搶下隊史第5冠，儘管麥班達總是不太滿意球員表現，實際上璞園早已具備應有的奪冠實力。

其實璞園的團隊戰力不僅於此，包含簡偉儒、林耀宗、蕭順議、吳家駿、林任鴻等人還在板凳苦等上場機會，或許璞園很有機會挑戰當年4連霸王朝，就看麥班達今後還能帶領這些團隊至上的球員，繼續進化到怎樣程度了！

(中時電子報)