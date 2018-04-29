敬鵬大火5殉職消防員身體裝備完整 桃檢傳訊廠長等8人

2018年04月29日 22:29 中時 葉臻 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路板工廠，28日晚上9點發生大火，造成5名消防人員身亡，2人仍在與死神拔河，據傳消防員是因廠方告知錯誤資訊，導致走錯大樓而枉死，桃園地檢署29日晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等人，瞭解敬鵬公司工廠內部設施、物料儲放，以釐清火災原因。

據初步相驗，5名消防員葬身火窟，不幸殉職。檢警今上午相驗發現，殉職的5名消防員「遺體完整」，沒有燒黑跡象，初判5人應是高溫受困，導致氧氣瓶用盡，窒息死亡。

桃園地檢署指派主任檢察官趙燕利、檢察官董諭及法醫前往相驗遺體，確認殉職消防人員為22歲林伯庭、23歲游博瑜、27歲余佳昇、43歲李翰霖和46歲游曜陽，另有泰籍移工23歲帕努朋和41歲車沙，其中消防人員5人及帕努朋遺體完整，身分得以辨識。

而車沙則因身軀燒損嚴重，無法辨認身分，檢察官已指示警方通知家屬儘速來台，配合進行DNA型別鑑定。另為確認7人具體死因，檢察官將擇期進行解剖。

桃園地檢署檢察官29日上午也派員前往敬鵬公司調取相關資料，並會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、桃園市政府警察局、平鎮分局、消防局、經濟發展局、環境保護局、勞動局勞動檢查處、都市發展局建築管理處等單位，在桃園市政府消防局會議室召開專案會議，確認各單位分工協助事項。

晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等人，瞭解敬鵬公司工廠之內部設施、物料儲放，以釐清火災原因等疑義，將儘速會同桃園市政府消防局等單位進行現場勘驗，還原火災情形，查明真相。

(中時 )