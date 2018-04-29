敬鵬大火5殉職消防員身體裝備完整 桃檢傳訊廠長等8人

敬鵬工廠大火奪7命，桃園地檢署晚間傳訊廠長等人釐清案情。（范揚光攝）

友善列印
中時
、中時電子報/

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路板工廠，28日晚上9點發生大火，造成5名消防人員身亡，2人仍在與死神拔河，據傳消防員是因廠方告知錯誤資訊，導致走錯大樓而枉死，桃園地檢署29日晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等人，瞭解敬鵬公司工廠內部設施、物料儲放，以釐清火災原因。

據初步相驗，5名消防員葬身火窟，不幸殉職。檢警今上午相驗發現，殉職的5名消防員「遺體完整」，沒有燒黑跡象，初判5人應是高溫受困，導致氧氣瓶用盡，窒息死亡。

桃園地檢署指派主任檢察官趙燕利、檢察官董諭及法醫前往相驗遺體，確認殉職消防人員為22歲林伯庭、23歲游博瑜、27歲余佳昇、43歲李翰霖和46歲游曜陽，另有泰籍移工23歲帕努朋和41歲車沙，其中消防人員5人及帕努朋遺體完整，身分得以辨識。

而車沙則因身軀燒損嚴重，無法辨認身分，檢察官已指示警方通知家屬儘速來台，配合進行DNA型別鑑定。另為確認7人具體死因，檢察官將擇期進行解剖。

桃園地檢署檢察官29日上午也派員前往敬鵬公司調取相關資料，並會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、桃園市政府警察局、平鎮分局、消防局、經濟發展局、環境保護局、勞動局勞動檢查處、都市發展局建築管理處等單位，在桃園市政府消防局會議室召開專案會議，確認各單位分工協助事項。

晚間傳訊敬鵬公司廠長黃德清、經理黃建翔、課長魏順強、安全衛生管理師蘇志明、物料管理員陳建達、警衛范氏鳳、蔡政均、陳柯達等人，瞭解敬鵬公司工廠之內部設施、物料儲放，以釐清火災原因等疑義，將儘速會同桃園市政府消防局等單位進行現場勘驗，還原火災情形，查明真相。

(中時 )

燒了24小時 敬鵬廠房又竄出火苗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。