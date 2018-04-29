Janet兒失控扒酒瓶！緊盯影后胸部 網笑翻：ㄎ一ㄤ了

2018年04月29日 22:36 中時電子報 施品瑜

Egan緊抓酒瓶不放，逗樂大家。（圖／翻攝自Janet臉書）

Egan被楊貴媚抱著時，被虧盯著影后胸部。（圖／翻攝自Janet臉書）

Janet出賣兒子全裸照。（圖／翻攝自Janet臉書）

女星Janet（謝怡芬）和老公George去年10月迎來愛子Egan報到，升格人母後，常在網上分享育兒點滴，今（29日）夫妻倆帶著兒子參加婚禮，沒想到Egan第一次參加婚禮，就十分融入歡樂氣氛，不但緊抓著酒瓶不放，還露出喝茫表情，讓眾人看了全笑翻。

Janet在臉書Po出兒子首次參加婚禮的一系列照片，並打趣配文稱：「第一次帶Egan去參加婚禮然後他就這樣子」，畫面中，Egan一直抓著酒瓶想往嘴裡放，似乎相當失控，而同場的還有楊貴媚、許效舜等藝人，尤其當楊貴媚把Egan抱在懷裡時，Egan竟還被捕捉到皺眉盯著對方的胸部的表情，引來大家笑虧「他在看哪裡」、「真的喝茫了」、「這表情有戲」。

另外，Janet還出賣兒子的「全裸三點不露」的照片，只見Egan一臉倦樣地坐在兒童座椅上，且已被扒光衣服，搭配他發呆放空的表情，看起來和喝醉沒兩樣，逗樂不少網友，紛紛留言「在ㄎㄧㄤ幾點的啦」、「好像醉後大丈夫」、「尺度超開」，相當逗趣。

(中時電子報)