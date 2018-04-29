Janet兒失控扒酒瓶！緊盯影后胸部 網笑翻：ㄎ一ㄤ了

Janet和George去年迎來兒子Egan報到。（圖／翻攝自Janet IG）

友善列印
中時電子報
Egan緊抓酒瓶不放，逗樂大家。（圖／翻攝自Janet臉書）
Egan被楊貴媚抱著時，被虧盯著影后胸部。（圖／翻攝自Janet臉書）
Janet出賣兒子全裸照。（圖／翻攝自Janet臉書）

女星Janet（謝怡芬）和老公George去年10月迎來愛子Egan報到，升格人母後，常在網上分享育兒點滴，今（29日）夫妻倆帶著兒子參加婚禮，沒想到Egan第一次參加婚禮，就十分融入歡樂氣氛，不但緊抓著酒瓶不放，還露出喝茫表情，讓眾人看了全笑翻。

Janet在臉書Po出兒子首次參加婚禮的一系列照片，並打趣配文稱：「第一次帶Egan去參加婚禮然後他就這樣子」，畫面中，Egan一直抓著酒瓶想往嘴裡放，似乎相當失控，而同場的還有楊貴媚、許效舜等藝人，尤其當楊貴媚把Egan抱在懷裡時，Egan竟還被捕捉到皺眉盯著對方的胸部的表情，引來大家笑虧「他在看哪裡」、「真的喝茫了」、「這表情有戲」。

另外，Janet還出賣兒子的「全裸三點不露」的照片，只見Egan一臉倦樣地坐在兒童座椅上，且已被扒光衣服，搭配他發呆放空的表情，看起來和喝醉沒兩樣，逗樂不少網友，紛紛留言「在ㄎㄧㄤ幾點的啦」、「好像醉後大丈夫」、「尺度超開」，相當逗趣。

(中時電子報)

李準基為《無法律師》練巴西柔術…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。