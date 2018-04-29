SBL冠軍賽》菜鳥教頭出頭天 麥班達連網都不會剪

2018年04月29日 22:41 中時電子報 黃及人

自從第13季開始接掌璞園兵符的麥班達，雖然兩度獲選年度教練，卻直到第15季才首嘗奪冠滋味，用菜鳥教頭形容36歲的麥總，或許有點誇張，可是看著他連籃網都不知道怎麼剪，被球員慶祝高拋也不習慣，老實講，他確實有點菜！

「我想這3年來，我與球隊一起攜手成長至今，如今的奪冠，終於證明這是一支很好的球隊，我也很好命能夠帶領這支球隊，」麥班達表示，「我最感謝的還是辛苦的球員，不管碰上任何困難，他們也會繼續拚，這是最棒的結局。」

只是麥班達確實很不習慣奪冠後的教練「特權」，也就是剪籃網與被高拋，他在剪籃網時，竟然怎麼樣都剪不下來，頓時讓氣氛有點尷尬，最好只好讓戴維斯利用身高優勢幫忙剪下，麥班達才興奮把籃網掛在脖子上慶祝。

到了被球員高拋的時刻，麥班達一開始還在閃躲，在確定躲不掉之後，才有點不太甘願被拋了兩次，戴維斯還拿著自己的總冠軍賽MVP獎盃，故意躲在麥班達被拋的下方，裝著要拿獎盃戳他，看來一副打算趁機報仇的模樣。

到了賽後慶祝最高潮，也就是休息室內噴香檳的時刻，所有球員都把奪冠喜悅，利用彼此噴香檳來發洩出來，有趣的是，正當休息室內「戰火」噴發之際，陳信安卻在門外找自己兩個女兒，原來是他兩個女兒竟躲在休息室內觀戰。

今年6場總冠軍賽表現也很精采的帥哥射手簡浩，則把自己能以33歲的年紀，打出如此優異表現，歸功於自己改吃素食，「其實我今年只有兩個目標，第一是奪冠，第二是當個素食者，就跟戴維斯一樣，只是他都學我。」

「我已經快要兩年時間沒有吃過肉或蛋，也就是全素，畢竟我前幾年容易受傷，到了33歲之後，恢復速度逐漸變慢，所以必須依靠調整飲食，如今看來吃素效果很好，也讓我能在場上表現依然出色。」簡浩說。

(中時電子報)