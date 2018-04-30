律師說法》不滿女提分手另結新歡 惡男竟沿街發裸照

因不滿女友另結新歡，還與新戀人開店做生意，竟將前女友裸照列印沿街發送。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

新竹1名恐怖情人，因不滿女友另結新歡，還與新戀人開店做生意，2015年間竟將前女友裸照列印，在竹南鎮上沿街發送，新竹地院法官依散布猥褻物品等罪判刑6個月，得易科罰金。

●法律評析

刑法第235條第1項規定，散佈猥褻之圖畫、影像者為散佈猥褻物罪。依照大法官釋字第617號解釋認為，該當刑法第235條第1項之猥褻資訊或物品可分為下列兩類：

1.含有暴力、性虐待或人受性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品。又稱為絕對猥褻物品，只要這類物品一經散佈等等如刑法第235條規定之行為，即構成本罪。

2.其他客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊或物品，為採取適當之安全隔絕措施而傳佈，使一般人得以見聞之行為。這類猥褻資訊或物品並非絕對猥褻物品，所以行為人加以散布等行為是否構成本罪，應看資訊或物品是否符合下列兩個要件：

（１）客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒。

（２）未採取適當之安全隔絕措施而散佈，使一般人得以見聞。

若具備此二要件，就可以說它屬於刑法第235條之猥褻資訊或物品。

因此本案例中之陳姓男子是符合散佈第二種猥褻物品（非絕對猥褻物品），陳姓男子散佈女子之裸照，是客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒，所以陳姓男子的行為已經成立刑法第235條之散佈猥褻物罪。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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