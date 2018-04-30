唐綺陽星座：本週最煩惱人生與薪水！金牛搶賺錢機會

2018年04月30日 06:00 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

04/30-05/06｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道Youtube）

本周04/30-05/06從滿月開始，大家的「情緒騷亂」也來到最高點！好比覺得難表達、判斷，或容易鑽牛角尖，或心情莫名很差，負面思緒很多⋯等等，那是因為每個人覺得焦慮的心事都「浮了上來」之故，我們意識到自己人生的問題、難題，又暫時無解，心情當然就會顯得就差了。

而太陽金牛又瞄準了「物質層面」如金錢、價值、身價⋯等，更容易引導大家心想：「我是不是能力不夠好、賺不夠多、不被重視」等，請大家理解這一波時期就是來「發現對自我不滿，再著手解決」的過渡，所以該做的不是沮喪，而是「收到訊號了，好的，接下來會解決喔」的心態才對喔。

金星雙子，最適合交友聚會及人際應酬，在輕鬆的交談中，除了享受八卦樂趣，也能交換許多有效資訊，讓人收獲滿滿。很值得去上這段時間所遇到的課程，不要錯過上天給的「改變自己的機會」。天王星即將移位，生活結構將會產生改變，勇敢迎向變革，面對新的人生。要記得這場改變並不小，且「不可逆」，不會再回到舊時光了，所以該做的是積極為新局努力，迎向變革，而非傷感或無效挽留。

本週五、六、日又逢月亮魔羯，世代話題逐漸白熱化，請關注兒教及老人照護的問題，世代的話題依舊白熱，也要注意情緒控制不佳的人。

重要星象：太陽金牛，金星雙子，天王星即將移位，月亮魔羯

工作注意↓

白羊：重重阻攔，有機會突破僵局、殺出血路

金牛：主動爭取賺錢的機會，勿等機會掉下來

雙子：發揮聰明口才，小心謹慎能度過危機

魔羯：海外相關事務，請多加小心留意

桃花注意↓

巨蟹：別在感情中挑毛病，小心惡性循環

獅子：感情若處於失衡狀態，不如選擇放手

射手：應追求能互補、彼此配合的感情

雙魚：當心想像力過盛，減半才會是真實的情況

財運注意↓

天蠍：提高能量、使盡全力，得到相對的回報

水瓶：進帳順利，購物運佳

健康注意↓

處女：有點被迫害妄想，當心身心失調

天秤：當心職業病復發

(中時電子報)