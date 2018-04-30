吳沛憶競選經費遲不公布 網酸：人家小英栽培你敢嘴

身為政治新人吳沛憶竟有大筆資金可設立眾多看板，遭網友質疑。(圖/翻攝自吳沛憶臉書粉絲專頁)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨議員候選人吳沛憶自從被網友發現競選經費來源不明後，許多網友都紛紛到吳沛憶的臉書留言要求公布經費來源，之前吳沛憶採取的方法是狂刪網友留言，此舉引發網友的砲火更加猛烈，因此最近吳沛憶不刪留言了，而是出現了許多「護衛團」幫忙回擊，這也更讓網友抓到機會狂砲「5百億花錢請工讀生了」。

一名網友在知名論壇批踢踢(PTT)上發文，表示自己才不相信一個第一次參選，說自己毫無背景、無資源的人，在跑攤的時候會有前置人員？會有地方頭人願意賞臉帶你逐桌敬酒？原PO也表示，有錢有資源有人撐腰不是錯，只是不懂為何吳要一直裝可憐說謊欺騙大家，最後原PO也指出，吳在初選過後並沒有停止撒錢，只是停止了在臉書上貼出自己撒錢的照片和文章。

另外，這名網友也質疑吳現在不刪臉書留言，是因為一但有網友詢問「什麼時候公布經費」時，底下就會有「護衛團」出現嗆你酸你。原PO最後也狠酸吳「這麼久還沒有公布經費，一定4(是)花太多了所以還沒算完，辛苦百億了」。

底下的網友也紛紛跳出來狂批「人正 自然有騎士團 免錢的啦….」、「工讀生真兇」、「好多護衛團….五佰億應該有在ptt多請工讀生」、「都快一個月了還沒公佈經費是在怕什麼」、「人家小英栽培你是哪根蔥」、「外號五佰億菜市場阿嬤都知道」。

(中時電子報)

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