「6女戰7男群交趴」新開張？ 生面女郎露臉大膽演出

2018年04月30日 00:02 中時電子報 吳家詮 、 余弦妙

這次作品不但有女生新面孔，還有露臉大膽作品。（翻攝自《翻攝攝影師tumblr》

因「6女戰7男群交趴」鬧得沸沸揚揚而關閉一陣子的「松山西口前」Instagram帳號，最近又悄悄「重新開張」。並且保持原有引起爭議的「性愛藝術」風，男女主角裸露身體群體性愛，這次甚至出現新的女生面孔，露臉大膽演出。

據《ETtoday新聞雲》報導，去年「6女戰7男群交趴」曾掀起社會輿論，穆川申因拍攝「情色藝術照」，穆川申過去有多個帳號，在「6女戰7男群交趴」事件及照片曝光後，他已迅速將許多帳號關閉、刪除，原本公開的「松山西口前」也一度消失。

不過最近這個以「松山西口前」名的Instagram帳號又死灰復燃，重新「開張」了，性愛風格依舊，有「一女多男」，也有群體性愛，男女一絲無掛水波倒影、女子私密處薄紗底褲「濕背秀」等，一張張露骨照片，令人看得眼心跳。

（翻攝自《翻攝攝影師tumblr》）

（翻攝自《翻攝攝影師tumblr》）

去年爆料「6女戰7男群交趴」的「Dcard西斯板就有人指出，這麼多迷妹，還是在那邊傻傻支持。

另外，Dcard西斯板網友們也紛紛表示，「不能老拿成功的人戳自己，為什麼有廣大的信眾才是該申論的」、也有人憂心指出「大家來分享愛滋囉」、「就只是想約而已」、「人家就是有本事啊」、「學不乖耶」、「正常的人根本不會想用這種包裝假惺惺的方式來約炮吧」、「他能做到那樣就代表有他的市場」、「該來辦個女生帳號截圖外流囉」。

(中時電子報)