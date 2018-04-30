管中閔若戰北市變成藍綠對決 民進黨恐推「這強棒」應戰

2018年04月30日 01:28 中時電子報 黃麗蓉

教部「拔管」後，藍營基層拱管中閔代表國民黨選台北市長管中閔，管爺雖說目前不考慮參選北市長，但仍有變數。行政院長賴清德也幾乎不可能投入該場選舉。港媒卻分析指，當北市選舉拉回到藍綠對決，賴清德可能得考量是否要代表民進黨參戰，因會有來自黨內與支持者的壓力。

蔡政府強勢「拔管」惹許多人不滿，連帶拉抬了管中閔的聲望。若國民黨順勢推管出來選台北市長，效應會比目前國民黨初選聲望較高的前立委丁守中更強，也會拉回到藍綠對決，到時台北市長柯文哲不見得會佔上風。

中評網分析指出，賴清德選不選北市長，民進黨內有兩種聲音。有的人對柯P非常不滿，因他常扯民進黨後腿，若要壓倒柯，民進黨就要派出最強的人選，目前黨內只有賴清德支持度可與柯P一較高下，但也沒有十分把握，加上新系考量到賴清德還有機會參戰2020，因此不願他出戰。

但若管中閔參戰北市，國民黨一定會對準民進黨打，這時柯P效應會不會抵減？當台北市選舉拉回藍綠對決，民進黨就要考量是否在台北市長派人參戰，且一定要派最強的人選，賴也可能得要考量是否參戰，畢竟會有黨內與支持者的壓力湧現，就算選輸也可凝聚綠營極高的支持度，搞不好還可挾持這股氣勢，直接參加2020黨內初選。

(中時電子報)