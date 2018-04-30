三芝女青農拈花惹草！「種草莓」反成育苗達人

原本從事美容業的陳韻如（右）特別喜歡一切美的事物，尤其是喜歡種植花花草草。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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台灣農業新氣象！原本從事美容業的陳韻如，特別喜歡一切美的事物，尤其是喜歡種植花花草草，嫁到三芝後，讓她開始接觸農業，原本是想種草莓，沒想草莓結不好，卻意外走上「草莓苗」育苗之路，這兩年更成為新北最重要草莓苗供應地。

陳韻如從當地老農得知，草莓最早也是從北部開始種植，只因為環境與氣候的因素，培育規模很難符合經濟效益，恰巧有長輩認識苗栗地區種植草莓的農友，並且傳授相關技術，就一頭栽入草莓栽植。

但三芝地區冬天多雨，她說「適地而種很重要，在這種草莓，沒有溫室，風雨一來爛果一堆，損失慘重」，但也意外讓她轉為栽種草莓苗，並體悟出「人、機、料、法、環境」共榮共存的法則，開始著手從這方面的實驗與研究，找到一套適合當地氣候的草莓育苗模式。

苗栗種植的草莓因病疫，種苗死亡率很高，造成農民很大損失，在一次偶然的機會下，陳韻如將自己培育的種苗送給苗栗的農友試種，沒想到存活率竟高達99％，促使她選擇走上草莓育苗這條路，也在近兩年，得到了業界的認同並逐漸拓展了銷售通路。陳韻如希望未來能營造草莓觀光果園，打造成為婚紗攝影的最佳景點，更希望透過她的努力，未來夫婿能提早退休或轉行成為她的工作夥伴，可以有更多時間一起陪伴孩子成長，共享天倫之樂。

農業局長李玟表示，陳韻如透過「新北市新農民輔導計畫」等相關輔導，提昇了栽植技術並瞭解更多行銷通路，另外，她也加入新北青農聯誼會，與其他從農青年一起成長，更經由農業局、市農會及三芝區農會輔導，代表三芝區農會參加106年度新北市農業技術交換比賽並榮獲冠軍。

韻如這種努力不懈的態度，正是青年農民可以學習的對象，同時，農業局將持續挹注更多輔導資源，培養出更多像陳韻如這樣優秀的女青農，也期待能有更多青年及新農民投入農業，為台灣的下個世代共同努力，讓我們的農業發展的更好。

(中時電子報)

陳韻如一頭栽入草莓栽植。（新北市農業局提供）
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