主題餐廳進駐商場！超萌「樂天小熊漢堡」融化你心

2018年04月30日 03:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

主題餐廳退燒了嗎？近來許多主題餐廳傳出吹熄燈號，如在台北東區的醜比頭餐廳、日前停業的小丸子主題餐廳！然事實上，主題餐廳的趨勢轉為進駐商場，以限定店方式經營，不僅能滿足粉絲朝聖、拍照需求，也能移動台灣北中南！近來在西門町出現首次來台的日本國民餅乾「樂天小熊主題餐廳」、信義計畫區出現的限定「芝麻街主題餐廳」都讓很多粉絲很開心！

誠品生活武昌店｜野獸國｜超級英雄限定店｜即日起至05.20｜全新真人比例鋼鐵人馬克50大型公仔供粉絲合影。（主辦單位提供）

喜歡超級英雄、機器人的熱血青年注意！漫威精心籌備10年的電影《復仇者聯盟3：無限之戰》上映在即，誠品生活武昌店即日起至5/20「野獸國」特別開設「超級英雄限定店」，店門口展示1:1真人比例、電影中最新鋼鐵人「馬克50」大型公仔，也獨家推出《無限之戰》限定潮Tee，店內精選超過200款超級英雄商品，漫威迷一定會大呼過癮。

誠品生活站前店｜LUCAS機器人巡迴展｜05.03-06.30｜力邀多位國內外藝術家共同創作，造型繽紛前衛。（主辦單位提供）

此外，引起熱烈討論的「LUCAS機器人大軍」巡迴展也將首度揮軍登陸北台灣，5/3-6/30於誠品生活站前店登場，敬請期待。5/15前，誠品生活指定店別滿千送百限時回饋中。

誠品生活信義店｜5F森林童話基地│開幕慶05.15前週週推出手作課程、藝文表演與學習活動體驗。（主辦單位提供）

30隻比人高的「LUCAS機器人大軍」是屏東縣政府為推廣在地文化及台灣觀光特色，邀請策展人賴冠仲開發，並由田定豐等來自世界各領域的藝術家，彩繪創作眼中的屏東美景，各個造型前衛，打造最新打卡熱點！展覽期間邀請您尋找機器人並收集任務印章，即可憑卡及不限金額消費發票兌換IG列印券。

誠品生活武昌店｜樂天小熊主題餐廳｜即日起至05.30｜巨型小熊六角餅乾盒，供粉絲入內拍照打卡。（主辦單位提供）

搶攻少女心，誠品生活武昌店頑食概念餐廳限時推出首次來台的日本國民餅乾「樂天小熊主題餐廳」，除了提供可愛的小熊餐點，店內更設計巨型六角小熊餅乾盒，可入內拍照偽身成卡哇伊的小熊一員，並可現場IG列印樂天小熊限定框照片，現場更有販售台灣限定的芒果口味伴手禮盒。

誠品生活信義店｜芝麻街主題餐廳│即日起至630｜Elmo立體造型蛋糕。（主辦單位提供）

信義店則推出期間限定「芝麻街主題餐廳」，空間設計呈現了故事中的經典場景—Hopper’s store以及The 123 Sesame Building，讓粉絲彷彿住進芝麻街的小角落，與Elmo、大鳥、餅乾怪獸饗用創意料理，同享歡樂時光。此外，信義店5樓全新改裝登場的【森林童話基地】以木紋質感及穿透式半球形設計的天花板，營造童話森林感，逾40個親子品牌新登場，開幕慶5/15前週週推出手作課程、藝文表演與學習活動體驗。

(中時電子報)