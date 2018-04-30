從鏡頭看世界！「微型甜點攝影展」好萌好美味

2018年04月30日 04:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從鏡頭看世界、決定性瞬間看創意！數位時代，人們人手一機！攝影更便利、各式技巧也推陳出新！從攝影也能玩出「新花樣」！初夏來科技商場看攝影展吧，可曾看過「微型甜點攝影展」嗎？食物縮小更吸晴！以美食及各式店家為主題，從日式餐桌、異國美食到台灣小吃，在展區內創造了各式各樣的微型美食世界！誰說男人不能當網美？打造大型籃球池，誰說只有女生愛拍照打卡，引發男人的拍照慾望！台灣第一個手機顯微攝影展。現場展出一系列顯微作品《微。格言》。還有「潮人物攝影展」、週末「攝影生活新講堂」要你好看！

三創玩美 攝影 新聚點獨家現場販售新創攝影商品。（主辦單位提供）

位於台北光華商圈的科技商場三創生活園區，一直致力於帶給消費者獨一無二的購物體驗，近日在攝影購物體驗上再進化升級，於4月27日至5月24日間推出「玩美 攝影 新聚點」檔期，匯聚各式風格攝影展，更搶先全台獨家販售新創攝影商品-穿戴式VR登山攝影機，攝影大廠Canon、Nikon也帶來專屬三創優惠。

攝影大廠Canon打造 Vlog 工作室,現場提供 EOS M50 相機及各式專業麥克風、腳架、色溫燈免費體驗。（主辦單位提供）

三創自開館以來即培養出一群攝影愛好者消費客群，甚至推出自營品牌「攝癮集」，提供專業的產品諮詢服務，讓攝影玩家或有需求者能有完整產品體驗，但因為手機攝影的低門檻，專業攝影器材市場逐漸萎縮，三創觀察到，如何透過攝影打造風格生活，拓展一般消費者對於影像的使用度與想像空間，打造更好親近的攝影購物環境，才更具有發展潛力。

台灣第一個手機顯微攝影展「不完美交易所」。（主辦單位提供）

因此三創特別打造「玩美 攝影 新聚點」檔期，期望能引導潛在客群了解攝影有多元選擇性，不論是在美國最大群眾募資平台Kickstarter成功募集資金，台灣上市第一站就在三創的新創團隊。

OMICAM 視旅科技打造的VR登山攝影機或是Weeview 的3D攝影機等，在此檔期活動間都可以搶先體驗試玩。除新創攝影商品，現場集結打造型男紳士的「潮人物攝影展」、台灣第一個手機顯微攝影展「不完美交易所」、微型美食世界「微型甜點展」、籃球池打卡區「誰說男人不能當網美」，以及即日起開放免費報名的三創「攝影生活新講堂」，每周末邀請攝影專家分享值得男朋友學習超實用攝影必殺技，讓攝影更貼近生活。

打造型男紳士的「潮人物攝影展」。（主辦單位提供）

期待透過風格攝影展X獨家新創攝影商品展，使更多人輕鬆接觸影像美學，讓影像美好日常生活！

三創現正籃球池打卡區「誰說男人不能當網美」。（主辦單位提供）

三創「玩美 攝影 新聚點」

檔期：4/27-5/24

地點：三創三創生活園區 1F 十二立方

(中時電子報)