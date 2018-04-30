驚！肥胖真要命！老年農漁民健康檢查護健康

2018年04月30日 04:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

肥胖被稱為萬病之源，生活中許多肥胖的的族群，罹患疾病的風險比正常人還高！新北市政府農業局106年度委託新北市立聯合醫院辦理老年農漁民健康檢查，共計有3,566位農、漁民參加檢查。健檢結果顯示有超過7成的農漁民長者屬於體重過重或是肥胖者，罹患肥胖相關疾病如新陳代謝症候群、高血壓、心肌梗塞、血管栓塞、睡眠終止症候群、退化性關節炎之危險性比例相當高；另外一般免費健康檢查沒有的「低劑量肺部電腦斷層掃描」項目，也幫助33位農、漁民早期發現不良病灶，並在第一時間積極協助轉介到地方醫療機構，讓農、漁民長者們能夠接受進一步的檢查及治療。

農業局長李玟表示，肥胖是罹患心血管疾病的高危險因子，本年度因應農、漁民長者常見的肥胖及營養問題，特別增加營養評估問卷之檢查項目，也請醫院營養師指導農漁民長者日常均衡飲食的知識及技巧。

此外，還特別請院方專屬個案管理師依農、漁民長者個人健康狀況，提供專屬的運動復健指導及電話關懷追蹤服務，再配合新北市政府「動健康」政策，培養長者自我肌力訓練的運動習慣，延緩長者進入衰弱的階段，讓農、漁民長者能「吃得營養、動得健康、活得快樂」。

農業局表示為照顧農、漁民健康，新北市特別創辦了全國唯一的「老年農漁民健康檢查」服務，只要是新北市50歲以上農、漁民，每2年可以檢查1次；檢查項目除一般健檢項目外，針對農、漁民長者常見骨質疏鬆、肌力衰落、心血管疾病及肺部疾病等，也都納為檢查的重點項目。

也建議農漁民長者們應注意日常飲食控制，減油、減鹽、減糖，更要持續「動健康」，以降低新陳代謝相關及病發生機會，不僅要長壽，更要活得健康!

(中時電子報)