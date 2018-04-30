緬懷指揮家陳秋盛！鄭麗君：他是台灣音樂人才的伯樂

指揮家陳秋盛。（文化部提供）

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中時電子報
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台灣音樂界痛失英才！台灣資深指揮家陳秋盛先生於本（4）月9日辭世，享壽76歲，28日一早於桃園市立殯儀館景德廳舉行公祭，文化部長鄭麗君到場致哀並代表總統頒發褒揚令。鄭麗君表示，陳秋盛先生對台灣古典音樂的發展具有重要貢獻，帶領台灣兩大重要交響樂團，一生作育音樂英才無數，也是發掘台灣音樂人才的伯樂。

陳秋盛1942年出生，在台灣接受正規音樂訓練。17歲贏得全省小提琴比賽第一名，之後赴歐洲繼續音樂教育，畢業於慕尼黑國立音樂學院。回台之後除了擔任國防部交響樂團、中國青年交響樂團及華興交響樂團指揮外，陳秋盛先生在台灣職業交響樂團的發展歷程上，具有舉足輕重的地位。

陳秋盛於1977-1979年間擔任台灣省立交響樂團(今國立台灣交響樂團)指揮，1986-2003年間擔任台北市立交響樂團音樂總監。在帶領北市交期間，成功製作及演出「阿依達」、「奧泰羅」、「杜蘭朵公主」、「卡門」、「弄臣」、「托斯卡」、「茶花女」等大型歌劇，拓展台灣觀眾的音樂視野，並數度率領北市交征戰國際巡演。

陳秋盛將其一生奉獻給台灣音樂教育，自台北市立交響樂團退休後，曾於國立台灣師範大學、國立台北藝術大學及國立台南藝術大學任教。以自身經驗鼓勵台灣音樂學子走向國際，對於發掘台灣優秀的音樂人才更是不遺餘力，國家交響樂團現任音樂總監呂紹嘉、衛武營藝術文化中心藝術總監簡文彬等傑出指揮都是他的得意門生。

無論在音樂演奏、藝術教育及培育人才等方面，他都深深影響台灣樂壇不同世代的音樂家，他的付出與貢獻，將長流於台灣古典音樂史中，讓我們永誌不忘。

(中時電子報)

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