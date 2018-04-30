4／30三大報頭條要聞

2018年04月30日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●打火弟兄悲歌！桃園市敬鵬工業廠房28日晚間發生大火，火勢延燒逾一天一夜，為了營救受困移工，第一批衝入火場的小隊長李翰霖、游曜陽與隊員呂宗郁、林尉熙、林伯庭、游博瑜、余佳昇，疑因敬鵬人員提供錯誤資訊，導致撤離不及，7人全被重機具壓住受困，被發現時僅呂宗郁、林尉熙幸運獲救，其餘5人疑遭濃煙嗆死。

●「教育部0427的處分對我是斬草除根，對台大是圖窮匕見，對國家制度是吃相難看、貪得無厭。」管中閔昨日接受專訪時指出，他會打司法戰，因為這是目前唯一可以勉強相信的體系，而且他會堅持到底，甚至一直走到釋憲完成。至於有人提出讓管中閔代表國民黨參選台北市長或總統，他說根本想都沒想過，當前最關心的是台大的未來，以及台灣高教自治被剝奪。

●蔡英文總統將「拚經濟」列為重要政務，外界十分好奇，總統的經濟諮詢對象究竟是哪些人？她在專訪中透露，召開財經諮詢會議的固定班底包括前閣揆(現總統府資政)林全、前央行總裁彭淮南，國策顧問何美玥，及中經院董事長胡勝正等人。

●蔡英文總統去年9月特任顧立雄擔任金管會主委，讓各界出乎意料之外，她昨日受訪時表示，金融圈向來都是菁英，久而久之讓金融系統變得較為封閉，「自己人管理自己人的結果，就是不好意思管。」蔡英文指出，選擇顧立雄就像是在魚池裡放進一條鯰魚，整個魚群就會動起來，最重要的是，「顧立雄是很聰明的一個人」。

◎旺報

●大陸國家主席習近平在博鰲論壇宣布，將全面加速對外開放，證監會29日凌晨公布《外商投資證券公司管理辦法》（簡稱《外資辦法》），從即日起，外資券商的股權比例不再設限，也就是全面對外解禁。這項新規對台灣券商前往大陸布局將是大利多，同時也是大陸入摩（納入MSCI）前最重要的暖身動作，預料將對整個大陸股市帶來翻天覆地的大變化。

●隨著與美國的貿易摩擦日益緊張，擁有獨立的操作系統成為中國的當務之急，《南華早報》報導，華為正自主研發一款智慧手機的操作系統，用以取代Android（中譯安卓）。對此，華為29日表示，目前重心還是在Android OS產品，然而陸媒並不死心，認為以華為的慣例來說，自有OS的計畫要等到產品正式上市才會對外公開。

●近日美國空軍兩架B-52戰略轟炸機飛近廣東近海，且恰巧就在中共解放軍繼4月中起的閱兵、軍演、「繞島巡航」外加「打擊台獨宣傳」後，時機點耐人尋味。對於此次B-52罕見飛臨大陸近海，大陸戰略安全專家警告，這是陸美在台灣問題上的軍事較量有可能升級的危險標誌。但美國也不應誤判大陸捍衛領土的決心。

●剛結束的文金會能給兩岸關係帶來什麼啟發？美國亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，雖然朝鮮半島局勢與兩岸關係沒有太多可比性，不過朝鮮問題如果能獲得最終解決，南北韓實現統一，會有更多可能討論冷戰遺留的最後一塊問題，也就是兩岸關係前景。她希望文金會對話效應能外溢到兩岸關係，兩岸也能展開權威溝通。

◎工商時報

●總統蔡英文昨（29）日接受本報專訪時強調，今年經濟發展必須仰賴內需點火，5＋2產業創新是內需最大拉力，而國防產業更是最大內需來源，商機噴發至少數千億元，不僅要發展國艦國造、國機國造等政策，並轉化為民用技術商業化，更要透過軍校、軍隊，培養英文、數理人才，帶動下一個世代的綜合競爭力。

●台塑都更「買樓」棲身！因應敦北總部都更搬遷需求，台塑集團決定斥資190億元，全數承接美孚建設內湖「T‧CBD」3棟商辦大樓，作為敦北總部4～5千名員工的辦公新基地，預計提報台塑四寶5月初首季財報董事會拍版定案。此筆交易也將創下實價登錄有紀錄以來，單筆辦公大樓最大成交金額。

●央行6月可能還是不升息，在低利環境下，銀行爛頭寸達10兆元，而據統計至2月底M1B餘額逾17兆元，包含證券劃撥存款約1.7兆元，搭配近期金管會政策開放，買國內貨幣市場基金可以用電子支付帳戶扣款，將可能發展為類似大陸餘額寶、支付寶，不僅可提供台灣民眾便利生活理財、消費支付，且因為連結貨幣市場基金，有利於幫閒置資金、現金增加收益，將改變台灣17兆現金管理市場的地貌與天際線！

●凱基投顧明星分析師郭明錤驚傳已於上周五（27日）離職，下一步尚未完全確定，但最可能往大陸券商或全球研究機構發展。據悉，郭明錤未來負責的領域也很可能不再專注於蘋果，而是往更多新興產業延伸。

(中時電子報)