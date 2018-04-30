4／30三大報頭條要聞

4/30三大報頭條要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

1個錯誤訊息 5勇消殉職

●打火弟兄悲歌！桃園市敬鵬工業廠房28日晚間發生大火，火勢延燒逾一天一夜，為了營救受困移工，第一批衝入火場的小隊長李翰霖、游曜陽與隊員呂宗郁、林尉熙、林伯庭、游博瑜、余佳昇，疑因敬鵬人員提供錯誤資訊，導致撤離不及，7人全被重機具壓住受困，被發現時僅呂宗郁、林尉熙幸運獲救，其餘5人疑遭濃煙嗆死。

管中閔決打司法戰 走完釋憲

●「教育部0427的處分對我是斬草除根，對台大是圖窮匕見，對國家制度是吃相難看、貪得無厭。」管中閔昨日接受專訪時指出，他會打司法戰，因為這是目前唯一可以勉強相信的體系，而且他會堅持到底，甚至一直走到釋憲完成。至於有人提出讓管中閔代表國民黨參選台北市長或總統，他說根本想都沒想過，當前最關心的是台大的未來，以及台灣高教自治被剝奪。

總統拚經濟 彭淮南補強腦袋

●蔡英文總統將「拚經濟」列為重要政務，外界十分好奇，總統的經濟諮詢對象究竟是哪些人？她在專訪中透露，召開財經諮詢會議的固定班底包括前閣揆(現總統府資政)林全、前央行總裁彭淮南，國策顧問何美玥，及中經院董事長胡勝正等人。

顧立雄鯰魚效應 帶動金融改革

●蔡英文總統去年9月特任顧立雄擔任金管會主委，讓各界出乎意料之外，她昨日受訪時表示，金融圈向來都是菁英，久而久之讓金融系統變得較為封閉，「自己人管理自己人的結果，就是不好意思管。」蔡英文指出，選擇顧立雄就像是在魚池裡放進一條鯰魚，整個魚群就會動起來，最重要的是，「顧立雄是很聰明的一個人」。

◎旺報

外資券商解禁 陸股將天翻地覆

●大陸國家主席習近平在博鰲論壇宣布，將全面加速對外開放，證監會29日凌晨公布《外商投資證券公司管理辦法》（簡稱《外資辦法》），從即日起，外資券商的股權比例不再設限，也就是全面對外解禁。這項新規對台灣券商前往大陸布局將是大利多，同時也是大陸入摩（納入MSCI）前最重要的暖身動作，預料將對整個大陸股市帶來翻天覆地的大變化。

華為打造自有操作系統 替代安卓

●隨著與美國的貿易摩擦日益緊張，擁有獨立的操作系統成為中國的當務之急，《南華早報》報導，華為正自主研發一款智慧手機的操作系統，用以取代Android（中譯安卓）。對此，華為29日表示，目前重心還是在Android OS產品，然而陸媒並不死心，認為以華為的慣例來說，自有OS的計畫要等到產品正式上市才會對外公開。

美戰機近廣東 陸嗆勿誤判護土決心

●近日美國空軍兩架B-52戰略轟炸機飛近廣東近海，且恰巧就在中共解放軍繼4月中起的閱兵、軍演、「繞島巡航」外加「打擊台獨宣傳」後，時機點耐人尋味。對於此次B-52罕見飛臨大陸近海，大陸戰略安全專家警告，這是陸美在台灣問題上的軍事較量有可能升級的危險標誌。但美國也不應誤判大陸捍衛領土的決心。

葛來儀倡議 兩韓效應外溢兩岸

●剛結束的文金會能給兩岸關係帶來什麼啟發？美國亞洲問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，雖然朝鮮半島局勢與兩岸關係沒有太多可比性，不過朝鮮問題如果能獲得最終解決，南北韓實現統一，會有更多可能討論冷戰遺留的最後一塊問題，也就是兩岸關係前景。她希望文金會對話效應能外溢到兩岸關係，兩岸也能展開權威溝通。

◎工商時報

5＋2產業是內需最大拉力

●總統蔡英文昨（29）日接受本報專訪時強調，今年經濟發展必須仰賴內需點火，5＋2產業創新是內需最大拉力，而國防產業更是最大內需來源，商機噴發至少數千億元，不僅要發展國艦國造、國機國造等政策，並轉化為民用技術商業化，更要透過軍校、軍隊，培養英文、數理人才，帶動下一個世代的綜合競爭力。

台塑新總部 190億霸氣買單

●台塑都更「買樓」棲身！因應敦北總部都更搬遷需求，台塑集團決定斥資190億元，全數承接美孚建設內湖「T‧CBD」3棟商辦大樓，作為敦北總部4～5千名員工的辦公新基地，預計提報台塑四寶5月初首季財報董事會拍版定案。此筆交易也將創下實價登錄有紀錄以來，單筆辦公大樓最大成交金額。

台版餘額寶登場 現金增益更輕鬆

●央行6月可能還是不升息，在低利環境下，銀行爛頭寸達10兆元，而據統計至2月底M1B餘額逾17兆元，包含證券劃撥存款約1.7兆元，搭配近期金管會政策開放，買國內貨幣市場基金可以用電子支付帳戶扣款，將可能發展為類似大陸餘額寶、支付寶，不僅可提供台灣民眾便利生活理財、消費支付，且因為連結貨幣市場基金，有利於幫閒置資金、現金增加收益，將改變台灣17兆現金管理市場的地貌與天際線！

地表最強蘋果分析師 凱基郭明錤傳離職赴陸

●凱基投顧明星分析師郭明錤驚傳已於上周五（27日）離職，下一步尚未完全確定，但最可能往大陸券商或全球研究機構發展。據悉，郭明錤未來負責的領域也很可能不再專注於蘋果，而是往更多新興產業延伸。

(中時電子報)

緬懷指揮家陳秋盛！鄭麗君：他是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。