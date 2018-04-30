NBA》詹皇怒轟45分 騎士G7擒殺溜馬

2018年04月30日 07:26 中時電子報 盧品青

首輪就陷入搶七大戰的騎士與溜馬，30日在「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)勇冠三軍的45分、9籃板、7助攻、4抄截之下，最後以105-101打敗溜馬，艱苦晉級第2輪。詹姆斯也再度證明自己搶七之王的身手。

騎士前場大將洛夫(Kevin Love)攻下14分6籃板，「神經刀」史密斯(JR Smith)得11分，柯佛(Kyle Korver)僅得3分。全隊除去詹姆斯之外，團隊命中率僅有33%(投49中16)，可見戰況之嚴峻，然而詹姆斯一人就投25中16。

讓騎士陷入苦戰的溜馬大將歐拉迪波(Victor Oladipo)又砍下30分、12籃板，但詹姆斯更是勇猛，此役他獲得季後賽第396次抄截，超越皮朋與喬丹成為史上第1。前幾場對他死纏爛打的史蒂芬生(Lance Stephenson)此戰完全遮攔不住。

歐拉迪波終場前50秒將差距追至4分，詹姆斯隨後攻進1球又拉開至6分而底定戰局，賽後詹姆斯直直走去擁抱歐拉迪波，可說是英雄相惜。

騎士第七戰的奇兵是崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)，他前6戰幾乎被冰在一旁。決生死的時刻湯普生上場34分鐘，投6中5攻下15分、10籃板，是全隊得分次高的球員，他的及時出現也讓詹姆斯不至於孤立無援。

辛苦闖過首輪，騎士總算保住了顏面，下一輪他們要對上東霸天暴龍，又是一場場硬仗。詹姆斯賽後表示：「我燃燒殆盡了，現在只想回家休息，暴龍的事可不可以等明天再說。」

(中時電子報)