頂好惡店長垃圾倒員工 網友灌爆粉專怒吼：出來道歉！

新竹某頂好分店店長，疑不滿店員掃地動作慢，竟在馬路邊揮拳攻擊，還往店員身上「倒垃圾」，影片曝光惹眾怒。(翻攝新竹爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導

有網友在臉書社團爆料，新竹竹北某頂好分店店長，疑似不滿店員掃地動作慢，竟在馬路邊揮拳攻擊，還惡劣地往店員身上「倒垃圾」，網友目擊店長羞辱員工畫面，痛斥「太可惡了！」，影片一出引起網友熱議。對此，頂好公司晚間在粉專回應，該店長已坦承錯誤，也將他降職轉調其他分店。

事發時間於29日下午，網友在《新竹爆料公社》po出影片，指出竹北頂好某分店的店長，疑似不滿店員掃地動作太慢，動手揮拳毆店員，還將畚箕裡的垃圾往店員的身上倒。網友氣憤表示，在錄下影片前，店長已打了店員好幾拳，「可惜當時沒能及時錄到此人的更惡劣行徑！」

店長惡行一曝光，眾多網友湧入頂好粉專，留言砲轟「動手打人欺人太甚，職場霸凌，出來道歉」、「欺人太甚，垃圾不該倒在人身上，請加強教育員工人品」、「好一個畚箕垃圾拋同事.....」、「打人是哪招? 一個店長這麼大的官威？」、「作為台灣的連鎖企業國際的連鎖公司 ，有這樣子的店長這樣子的行為 ，怎麼能夠示範給別的連鎖公司警惕」

對此，頂好公司火速在臉書回應，針對店長因個人情緒失控毆打員工一事，頂好在得知消息並了解事實後，立即決議將該店長降職轉調他店，同時總公司內部將召開會議討論後續懲戒。

頂好也表示，該店長也已坦承錯誤並表達願意公開道歉。針對受害員工，不論是否願意繼續留任，都會尊重該員意願給予需要的協助並作適當安排。

(中時電子報)

針對店長情緒失控羞辱員工，頂好回應，已降職轉調該名店長。(翻攝頂好粉專)
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