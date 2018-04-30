林濁水可憐議員忙趕場 網民一句話狠打臉

2018年04月30日 08:09 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市今年底市議員選舉，隨著藍、綠各黨參選人紛紛出爐，參選人積極游走選區拉票。日前某里里民旅遊活動，來了7位現任議員，3位新人參選人來送行。前民進黨立委林濁水在臉書貼文表示，可憐議員趕場露臉拉票，但出遊3部車扣掉小孩剩幾票？強調小選區選制比複數選區的好處。但網友立即回應「市議員層級，多跑基層不好嗎？」打臉林濁水只可憐議員，忘掉服務基層的重要性。

林濁水在臉書貼出北市李建昌與里民旅遊活動遊覽車合影照文，開頭就說，「可憐的李建昌和他同事。」指「這里3部車出遊，選議員的送車來7位現任，3位新人！3車扣掉小孩剩幾票？」

林濁水表示，「議員來的太多，誰來沒人記得，沒有來卻會被廣為傳播，人家來你不來？太危險，所以全額到齊。」

林濁水隨後指出「複數選區比小選區大十倍」，需要「更花時間跑基層。」對有人指「小選區才不得不花更多時間跑基層？」林濁水調侃「聽聽就好。」

對林濁水強調「可憐的李建昌和他同事」，網民留言「市議員層級，多跑基層不好嗎？」議員是由人民選出、於議會等各種立法機關代表人民行使政治權利的公職人員。不多與基層民眾接觸，豈能了解基層民眾需求？議員去參與一下里民旅遊活動，露臉認識基層民眾竟引起林濁水對議員憐憫，難怪，立招反彈。

(中時電子報)