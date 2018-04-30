專訪李昌鈺》國內鑑識不能停滯不前

2018年04月30日 09:01 中時 林郁平

國際鑑識專家李昌鈺近年常到大陸講學，大陸還為他成立法庭科學博物館，李昌鈺比較在大陸和台灣講學有何不同。

李昌鈺說，在30年前，兩岸的差距很大，他離開台灣已經快60年了，當時到美國的主要原因是能夠學到一些新的方法，不可諱言的，早期國內大部分的案件，完全都是靠偵訊技巧或線民、情報等，70、80年代以後，美國變成從鑑識科學現場去找尋線索，所以李昌鈺在美國畢業之後，從事鑑識工作已57年。

早期因為台灣的經濟很好，所以派了林茂雄、翁景惠等第一批鑑識人員到美國李昌鈺那邊受訓，當時北市發生華南銀行搶案，警方把卡賓槍帶到美國請李鑑驗，因為當初送到德國、日本，鑑驗結果卻正好相反，到底誰對誰錯？鑑識科學怎麼會有不同答案，後來李昌鈺發現兩者都有誤差，所以警方開始重視鑑識科學，他每年回國講學至少有上千場以上，最初從警大、刑事局，後來增加到調查局、安全局、大學、法院、社會民眾等，所以台灣在30年前已經開始萌芽，也有很多像侯友宜等優秀的刑偵人員，當時他在北市當刑警隊小隊長，案件發生後，常跑來問他意見，很用功，一路走來培養了不少人才。

李昌鈺第一次到大陸是1987年，公安部、人民大學聯合邀請他去講學1個月，那時候大陸的鑑識科學非常落後，但最近幾年已超過台灣，在人才的培養方面，每個月都有一批人到李昌鈺美國的研究中心，每年派大學教授去做1年的培訓，做有計劃的長期培訓。

而台灣因為沒有經費，基層的人沒辦法去學，假如中斷了很可惜。319發生後，李昌鈺曾向陳水扁建議，國內鑑識科學不能再停滯不前；後來馬總統在國科會編了一些預算，但現在聽說又沒有了。後來前警大校長謝銀黨組織了基金會，基金會現在每年培訓4名人員，但這些經費都是靠民間，不像大陸是頃國家力量推動。

(中時 )