專訪李昌鈺》319案剛開始找我時 根本不想做

2018年04月30日 09:14 中時 林郁平

李昌鈺回顧近60年的鑑識生涯，分享認為挑戰最大的案件，李昌鈺說：在美國來說，他們就認為是辛普森案，這是世紀大審，甘迺迪遭暗殺到現在50年，真相到底是奧斯華是唯一的殺手呢？還是政治陰謀？大陸有件案件並不是凶殺案，而是到底是真老虎、假老虎的案件，此案鬧得大陸有擁虎派、打虎派，後來找李昌鈺說能不能幫忙看一看，到底是真老虎、假老虎，後來發現是假的，要不然發現那個老虎是世界動物進化史上很重要的一環，因為非洲有老虎，學術上認為人類、老虎是從非洲開始的，慢慢遷移到亞洲、俄國、阿拉斯加、美洲，所以美洲有美洲虎，西伯利亞有老虎，東北有老虎，當中卻沒有老虎了，假如說遷移應該有老虎，所以突然出了一個華南虎很重要，後來發現是網民發現了一個日曆，說日曆上的老虎是在樹林裡發現的。

李昌鈺說，台灣有很多大案件，像劉邦友、白曉燕、彭婉如、尹清楓案，319在鑑識科學上是個挑戰，但並不是很困難的案件，困難的是後來死者被火葬了，遺書也被燒掉了，衣服也沒有了，傷口是不是槍傷是很簡單的，因為他們在美國看槍傷看的太多了，75%的凶殺案都是槍傷，56%的搶劫、傷害案件都是槍傷，一天到晚都看槍傷，因為台灣當時沒有看過槍傷傷口像刀劃傷的一樣，假如你槍口對著180度，就像刀劃的一模一樣，呂秀蓮的傷口就沒有人質問是不是槍傷，而且案件最重要的是2槍、不是1槍，很多人問動機，他的報告已經給了，鑑識工作人員不能講動機，動機是檢察官和刑偵人員要去查的。

李昌鈺表示，他的報告清楚說是2槍，第一槍會對著目標，因為瞄準的時間最多，他們調查出來，連刑偵人員都質疑，一直到錄影帶分析，陳義雄就在錄影帶裡面，因為先前的報告，認為此人無關，以為他們做錯了。

李昌鈺回想，「319案剛開始找我，我根本不想做」，李昌鈺曉得這件案子是燙手山芋，當時他在紐西蘭講學，很多人來找他，受到了很多的壓力。李昌鈺說，「當初國民黨先來找我，民進黨就批評我，警官學校出來的一定是親藍」，李昌鈺指出，等到報告對民進黨有利，國民黨就攻擊，民進黨就說他是世界專家，二邊都要給他勳章，李怎麼都不要，連旅費都自己支出，免得瓜田李下。所以此案壓力很大。

李昌鈺表示，最可愛的是台灣的民眾，「我到那裡，老百姓都說謝謝你，為國家、社會解決了一個問題」，李昌鈺說，那些老百姓很可愛，後來回台灣，主要是為了老百姓，我對政治一點興趣都沒有，台灣人民很可愛，非常純樸，很可惜政治人物沒有好好替人民著想，有時看到很心痛。

波蘭最大的案件是解決波蘭總統飛機在蘇聯失事，到底是誰殺的，泰國政變時，反對黨領袖被殺，也是請李去調查到底是自殺還是他殺？世界各國很多案件，每個國家認為重要的案件，就是社會、人民關心的案件，假如這些案件破不了，越來越多的話，人民就會對國家政府失去了信心。

(中時 )