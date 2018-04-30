鑑識不信鬼神 李昌鈺卻相信前世是和尚

2018年04月30日 08:59 中時 林郁平

看過無數刑案、命案現場，李昌鈺直言自己不相信鬼神，卻常接受各宗教邀約演講，不過，他相信自己前世是個和尚，並透露他小名「解塵」的由來，甚至到大陸狼山的寺廟「尋根」，奇妙的機緣，就連身為鑑識科學專家的他都無法解釋。

李昌鈺說，星雲大師請他到佛光山，也到過法鼓山、大陸各個佛堂講過人生，也講過因果，因為他看過很多案件，連猶太教、天主教、基督教教堂都去演講過，紅衣主教還找他說「Dr.Lee能不能教我抓鬼」。但李昌鈺並不相信鬼神，認為人有一個信仰總是好的，但不能迷信，否則整天燒香拜佛求發財、求升官，哪有這種事。

大陸網路熱傳一篇文章，為國際知名神探李昌鈺偵破自己的前世：「我前世是個和尚！」李昌鈺說，家中共有13個兄弟姊妹，從小他就覺得奇怪，為何哥哥們的小名叫大寶、二寶，姊妹們叫珠龍、珠鳳等，唯獨他叫做解塵，兄弟姊妹都說他是撿來的、是個灰塵，他心裡不平衡跑去問媽媽，媽媽笑說不要聽他們亂講，你們都是我親生的，每個都是十指連心，一樣疼愛。

李昌鈺說，年幼的他仍不相信，媽媽說了個故事，說他從小一生下來就無緣無故的哭，看醫生、換奶媽都沒用，有一天，一個和尚來化緣，爸爸叫佣人送點柴米油鹽，但和尚說他不是來化緣的，是來拜見他的師父，家人說：「開玩笑，我們這裡哪有你的師父」，和尚問家中是不是剛生了個小孩，能不能抱給他看看，和尚一看到他，立刻跪在地上說拜見師父，他一聽就不哭了。

和尚對李母說，李昌鈺以前是和尚，現在到人間服務，所以李昌鈺的小名改成以前的法名解塵。李昌鈺說，雖然他一直半信半疑，但一直記住這件事情，1985年他第一次回大陸時，到江蘇故居看有無親人，其中一個堂哥不但說出他兄弟姊妹的名字，還知道他的小名叫做解塵，把他嚇壞了，且說的故事比媽媽還詳細，指和尚是從狼山來的。

李昌鈺後來再到大陸，指定要去狼山，接待人員沒聽過查了半天，終於查出狼山在南通、長江邊上的一個小山。李昌鈺說，他堅持要爬上山，山頂果然有座廟，廟裡的資料在文革時期全被燒毀，但老和尚依稀記得以前有解字輩，輩分很高，他一聽馬上說：「趕快拜見師公，我叫解塵」，令老和尚哭笑不得。

李昌鈺說，有一次回台臨時去法鼓山，當時聖嚴法師生病、身體不好，仍想見他，原本計畫談個5分鐘，結果他與聖嚴一聊就2個半小時，才知道聖嚴也是來自狼山，聖嚴也記得解字輩，2人相談甚歡，約好隔年佛教大會要請他演講，但不幸聖嚴後來在當年即辭世。

(中時 )