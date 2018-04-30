獨家》首見牛油麻辣鍋開賣 紅湯內蘊「和牛香」

2018年04月30日 08:55 工商 姚舜

〈瘋麻辣〉的麻辣湯頭看似紅光汪汪挺嚇人，嘗來卻不那麼死辣，且喝後「第二天不會有困難」。（圖／姚舜攝）

什麼樣的麻辣鍋湯頭最香？資深的紅鍋老饕認為，源於四川〈毛肚火鍋〉的麻辣鍋，要用牛骨與辣椒、豆瓣和辛香料料包一起熬煮出，並加了紅油的的紅湯最香！就跟早年很多外省老兵賣的牛肉麵或牛肉湯一樣，那誘發食慾、勾動味蕾的香氣，是來自牛骨與碎牛肉熬出的牛油香。

加了用日本和牛煉製的牛油後，麻辣湯頭更增和牛香。（圖／姚舜攝）

只是，台灣有很多人不吃牛肉，現代人重視健康與養生，市場除尚有少數牛肉麵店用牛骨熬製湯頭，幾乎已沒有店家用牛骨熬製麻辣鍋湯了。而為了讓食饕回味麻辣鍋的「古早味」，開在台北市敦北、長春路商圈巷弄內，鄰近小巨蛋的〈瘋麻辣〉麻辣火鍋店，就自己煉製了牛油讓食客加在麻辣鍋紅光汪汪的湯頭裡，而且，這牛油還是用日本和牛的牛肉熬煮煉製，除啜飲湯頭可以品嘗香濃的「和牛香」，市場第一且唯一的「和牛油麻辣鍋」更成了這新開麻辣鍋店的亮點與賣點。

〈瘋麻辣〉有不同的日本和牛肉片可當涮料，修下來的碎肉可用來煉牛油。（圖／姚舜攝）

不同的涮料吸附了和牛油麻辣湯頭，味道更香、「牛味」更重。（圖／姚舜攝）

牛肉因牛隻的品種血源、生長環境與吃食的飼料有別，以及飼養天數和肥育期的不同，風味與口感亦大相逕庭。美國牛肉的賞味重點是：風味（Flavor)、含汁量（Juicy)與柔嫩度（Tenderness)，Prime級的肋眼、沙朗與牛小排等頂級部位適合用來煎烤牛排。有些牛排餐廳並會透過「熟成」，讓牛肉風味更濃、更集中，更有個性。

日本和牛呢？則去年來台推廣日本和牛的「日本畜產物品出口促進協議會」會長中須勇雄表示，品味日本和牛的3關鍵要素是：「食感」（texture,即口感）、「味道」和「香氣」。中須勇男並表示，在日本，和牛老饕享受和牛時主要在品賞日本和牛獨有的「和牛香」（(Wagyu beef aroma)。

中須勇男並引述日本專家的研究強調，當烹調料理加熱至攝氏80度時，最能表現出日本和牛獨有的「和牛香」。而各種烹調料理方式中，壽喜燒最能嘗出日本和牛的「和牛香」與「食感」。

所有的肉品其實都一樣，肉質的甜度來自肉汁，含汁飽滿的牛肉嘗來最甜。而肉質的香氣則來自油脂、也就是脂肪，日本和牛的油脂豐富且油花分布均勻，所以特別香。

為吸引周邊外食上班族，臨近近台塑大樓與長庚醫院的〈瘋麻辣〉，〈紅燒牛肉麵〉與〈番茄牛肉麵〉每碗訂價都是159元。（圖／姚舜攝）

在〈瘋麻辣〉吃〈紅繞牛肉麵〉，也可以在湯內加入用和牛煉製的牛油增加香氣。（圖／姚舜攝）

〈瘋麻辣〉的〈椒麻乾拌麵〉麻香味重並附溏心蛋，每碗只要59元，價位非常親民。（圖／姚舜攝）

一般人只覺得日本和牛聞起來特別香，但專門研究日本和牛的專家卻能像品酒師形容葡萄酒一樣，指出日本和牛經過加熱烹調料理後，可以聞到椰香與桃子香。這樣的形容，自然加深吃貨對日本和牛的「景仰」，也墊高了日本和牛的身價。

也就是日本和牛有「和牛香」，所以〈瘋麻辣〉負責人邱皇翔用雞骨、豬骨、牛骨及大量蔬菜先熬煮出基本湯頭，再在這湯頭中加了辣椒、花椒等辛香料和豆瓣醬熬成麻辣湯。並另外用了和牛牛肉與辣椒、花椒、甘草、八角等辛香料與辣油煉製了和牛牛油，讓客人可以按個人喜好與需求，自行加在紅光汪汪的麻辣湯裡。

「用日本和牛熬湯豈不傷本？」，我問。邱皇翔表示，餐廳的菜單上原本就有不同部位的日本和牛讓客人涮食，這些和牛精修分切剩下的碎肉，也就是俗稱的下腳料，就成了用來煉製和牛油的材料，「物盡其用，一點都不浪費」。

除了麻辣鍋與牛肉麵外，〈瘋麻辣〉的菜單上亦有〈招牌花雕雞飯〉，味道也很好。

隱身在台北敦化北路宏國大樓商圈巷弄內的〈瘋麻辣〉麻辣火鍋，裝潢帶有幾分懷舊復古風。（圖／姚舜攝）

〈瘋麻辣〉的麻辣湯湯色看來雖很紅，嘗來卻不那麼「辣死人」，且因為熬煮時加了紅、白蘿蔔、大白菜、高麗菜與番茄等大量蔬菜，所以湯頭還帶著微微甘甜味。而這「喝了第二天不會有困難」的麻辣湯，加了用和牛肉熬煮煉製的和牛油後，使得湯頭香氣更加誘人，讓我想起早年台北市桃源街牛肉麵上桌時，那熱騰騰、紅滾滾的畫面。

〈瘋麻辣〉麻辣鍋是採單點計價，每人基本消費是300元，湯頭鍋底費每人100元，鴨血與豆腐則無限量供應。

值得一提的是，〈瘋麻辣〉麻辣火鍋開在住商重疊的商圈，離宏國大樓、長庚醫院和台塑大樓不遠，當地有不少上班族中午都有外食需要，所以除了那市場獨創的「和牛油麻辣鍋」外，菜單上更有諸如〈番茄牛肉麵〉、〈紅燒牛肉麵〉、〈紅燒牛三寶麵〉等各種麵食，以及〈花雕雞飯〉和〈花雕雞乾拌麵〉，價位自159元起至249元不等，而〈椒麻乾拌麵〉每碗更只要59元。紅繞系列的湯頭也可以加和牛油香呢。

(工商 )