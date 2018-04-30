管中閔臉書發聲 支持全民連署要教育部退出政治干預

管中閔臉書發聲 支持全民連署要教育部退出政治干預（圖/翻攝自管中閔 臉書）

友善列印
中時電子報
台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟昨天在網路上發起全民連署。（圖/管中閔 臉書）

管中閔繼昨天現身痛批在台灣大學校長聘任案中，執政當局貪得無厭、吃相難看後，今天上午7時多又在臉書PO出，由台北商業大學校長張瑞雄等五位校長發起的「全民連署敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主」的連結，宣告力抗當局的決心。

台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟昨天在網路上發起全民連署，主要申訴「大學自治和學術自由對於大學運作良好至關重要，並且是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會。」管中閔也在自己臉書上分享該份連署連結，不到一小時，已有182人次分享，1300多人按讚。

網友們紛紛留言表示，「已連署！支持台大校長---管中閔上任！決不妥協！」、「贏回大學民主自治」、「管爺的正能量，擊垮惡魔黨！」、「 已連署。支持大學自主，管爺支持你」、「管爺 加油，奮戰到底」。

5位校長說，限制或破壞大學自治的嘗試有很多種形式，有些比其他更明顯，有些更受社會關注，有些則無法識別。不管怎樣，如果堤防的小洞不去關心彌補，整個大學自治潰堤是早晚的事。

在當今國際高教競爭嚴峻而國內朝野對峙環境下，堅守大學自治作為核心原則不僅具有高度的相關性，而且在社會發生問題時大學可以作為公正的仲裁者，一旦大學自治失守，社會將失去依賴，國家將紛擾不斷，因此他們呼籲「教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治」。

(中時電子報)

全民連署 敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主
獨家》首見牛油麻辣鍋開賣 紅湯… 蝴蝶翩翩起舞好美麗！殊不知牠們…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。