管中閔臉書發聲 支持全民連署要教育部退出政治干預

2018年04月30日 08:46 中時電子報 林郁庭

台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟昨天在網路上發起全民連署。（圖/管中閔 臉書）

管中閔繼昨天現身痛批在台灣大學校長聘任案中，執政當局貪得無厭、吃相難看後，今天上午7時多又在臉書PO出，由台北商業大學校長張瑞雄等五位校長發起的「全民連署敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主」的連結，宣告力抗當局的決心。

台北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟昨天在網路上發起全民連署，主要申訴「大學自治和學術自由對於大學運作良好至關重要，並且是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會。」管中閔也在自己臉書上分享該份連署連結，不到一小時，已有182人次分享，1300多人按讚。

網友們紛紛留言表示，「已連署！支持台大校長---管中閔上任！決不妥協！」、「贏回大學民主自治」、「管爺的正能量，擊垮惡魔黨！」、「 已連署。支持大學自主，管爺支持你」、「管爺 加油，奮戰到底」。

5位校長說，限制或破壞大學自治的嘗試有很多種形式，有些比其他更明顯，有些更受社會關注，有些則無法識別。不管怎樣，如果堤防的小洞不去關心彌補，整個大學自治潰堤是早晚的事。

在當今國際高教競爭嚴峻而國內朝野對峙環境下，堅守大學自治作為核心原則不僅具有高度的相關性，而且在社會發生問題時大學可以作為公正的仲裁者，一旦大學自治失守，社會將失去依賴，國家將紛擾不斷，因此他們呼籲「教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治」。

(中時電子報)