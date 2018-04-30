NBA》裴頓：馬刺該把里歐納德賣去籃網

馬刺隊里歐納德的去向受人關注。(美聯社)

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中時電子報

隨著馬刺首輪出局，總教練帕波維奇(Gregg Popovich)與里歐納德(Kawhi Leonard)的矛盾也到了該攤牌的時刻。名人堂球星「手套」裴頓(Gary Payton)對此較不樂觀，他認為帕總應該不會饒恕里歐納德。

裴頓說里歐納德這次太不像話了，他在籃球節目《Area 21》上表示：「你的大腿沒傷得那麼重吧，你至少可以坐在板凳席當啦啦隊，現身支持一下你的隊友。」

當馬刺在季後賽艱苦抵抗勇士大軍時，里歐納德遠在東岸的紐約做他自己的復健，不僅把隊友全拋到腦後，帕總痛失愛妻他似乎也不管。

「里歐納德惹火了帕總，帕總是個老派教頭，他不輕易原諒這種事，他會處罰里歐納德。帕總不是傻子，他幹嘛留下這種球員。」裴頓還開玩笑地說：「我看里歐納德可能會被賣到布魯克林籃網。」

里歐納德與馬刺還剩最後1季合約(2000萬美元)，他此刻的命運仍掌握在球團手上。馬刺的優勢在於他們可以開出其他球隊做不到的續約條件，也就是平均年薪4000萬美元以上(5年2.19億美元)的超級合約。

只要馬刺肯掏錢，絕對可以喚回里歐納德。正如電影《魔球》所說的，這不只是錢，還有這筆錢背後的意義，這表示馬刺重視里歐納德的程度。雙方的矛盾並沒有到不可化解的地步，這就看帕總能否原諒這個鬧彆扭的徒弟了。

(中時電子報)

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