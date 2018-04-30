MLB》胡智為熱身沒登板 未能跟林子偉對決

雷昂揮出致勝安，助紅襪拿下本季第20勝。(美聯社)

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中時電子報

胡智為昨被光芒球團拉上大聯盟，以緩解牛棚壓力，光芒今(30日)跟紅襪展開系列賽最後一戰，效力紅襪的林子偉先發擔任9棒游擊手，有機會和胡智為上演「台灣對決」，最後紅襪4比3贏球，林子偉雖打滿整場，但胡智為僅熱身沒登板，兩人無緣在今天交手。

光芒近期氣勢如虹，賽前拉出一波八連勝，但昨連同先發，一口氣動用5名投手才贏下比賽；賽後球團拉上胡智為，同時把昨中繼4局的亞布洛(Ryan Yarbrough)下放3A。光芒總教練凱許(Kevin Cash)坦言，這是個艱難的抉擇，只是考量戰力，還是必須做出選擇。

「我試著要告訴他，這不是因為他表現不好才做的決定。」凱許言詞中，不斷顯露對亞布洛有些愧疚，「但這是比賽的一部分，我們得做出決定，為了能贏球並維持球員健康，去做多方嘗試，不希望因為過度使用，導致球員受傷。」

此役跟昨天劇本相似，光芒先發安瑞希(Matt Andriese)僅投3.1局就退場，光芒再度提前啟動牛棚。他們雖一度取得3分領先，但6下被紅襪追平；8下光芒「守護神」柯隆米(Alex Colome)提早上班，卻在一二壘有人時，被雷昂(Sandy Leon)敲安，讓紅襪超前比分。

光芒9上反撲無力，以1分之差落敗，中止連勝，讓紅襪成為聯盟首支20勝的球隊。林子偉打滿全場，守備端維持零失誤，打擊手感卻還是冷冰冰，4打數盡墨，已經連7場出賽無安打，打擊率下滑到2成07；胡智為雖有在場邊熱身，不過沒被叫上場。

(中時電子報)

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