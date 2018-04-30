蝴蝶翩翩起舞好美麗！殊不知牠們最愛「這一味」

2018年04月30日 09:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從春天到夏天，美麗的蝴蝶翩翩起舞，追逐花朵！彷彿燦爛仙子般穿梭花圃！台北市立動物園昆蟲館有一甕比保育員還要資深的鎮館之寶--醃鳳梨，每到放飯時間，只要鎮館之寶現身，館內蝴蝶往往立馬齊聚，就知道這一味「蝶」們有多喜歡。

動物園每天都會提供新鮮蔬果給動物們食用，但是昆蟲館的保育員似乎偶爾要背道而行，把新鮮水果先放上一週，甚至浸泡到有特別基底的甕裡一段時間，讓水果快速發酵，這個秘密武器除了提供館內蝴蝶更多樣化的食物，在蜜源不穩定的季節，還可以擔起救援的任務，提供館裡的蝴蝶營養補給。

昆蟲館的保育員把新鮮水果先放上一週，甚至浸泡到有特別基底的甕裡一段時間，讓水果快速發酵。（台北市立動物園提供）

蝴蝶怎麼吃東西呢？靠近點看，蝴蝶探出長長的虹吸式口器，就像2根黏在一起的吸管，不用時如鐘錶的發條捲曲。蝴蝶以花蜜、腐果、樹汁等液體食物為食，因此在昆蟲館內四季有不同蜜源植物可供利用，餵食台上也有各種水果讓昆蟲大快朵頤。

鳳蝶、粉蝶等喜歡訪花的蝴蝶類群，會用複眼尋找具有自己所喜歡顏色的花朵來吸花蜜；蛺蝶科蝴蝶則喜歡喝果醋，會利用牠們的嗅覺器官-觸角嗅聞。發酵後濃濃的果香味，很快就能吸引蛺蝶前來聚餐，也因此在昆蟲館裡，很容易觀察到蝴蝶吸花蜜、喝果汁的身影。

蝴蝶探出長長的虹吸式口器，就像2根黏在一起的吸管（黑點大白斑蝶）。（台北市立動物園提供）

在連微生物的存在與鑑定都不太清楚的年代，人類就已經在食用各種天然發酵食品，包括：酒、醋、醬油、豆腐乳等。昆蟲館保育員為了隨時都能供應館內昆蟲們足夠的食物，特別準備了秘密武器，運用發酵原理加速釀造水果醋，甚至是水果酒。館內這一甕媲美陳年老滷的醃鳳梨，就像阿嬤醃醬菜一樣，不斷地加入新鮮鳳梨，偶爾添加養樂多、糖、啤酒等幫助發酵的原料，不僅能提供蝴蝶多樣化的食物和營養，在蜜源植物短缺的季節，還能維持溫網室的水果吧不會斷炊。

醃過的鳳梨味道很濃，很快就可以吸引蛺蝶科的蝴蝶過來吸食，蛺蝶科的前足退化、短小，乍看好像只有四隻腳，昆蟲館內一年四季都能看到的蛺蝶就是隱身術一流的枯葉蝶，在陽光充足的早上，總能看到滿滿的枯葉蝶擠在水果吧，而松鼠等不速之客，對這味重發酵水果反而敬而遠之，真是有趣的對比。

台灣得天獨厚的地理環境，孕育出四百多種的蝴蝶，喜歡昆蟲的朋友，千萬不要錯過動物園每週日推出的「昆蟲保育小學堂」，也歡迎預約解說員帶您參觀昆蟲館，仔細觀察喜歡訪花吸花蜜的黑點大白斑蝶和各種鳳蝶，還有喜歡樹汁和腐果的枯葉蝶等蛺蝶科代表。

(中時電子報)