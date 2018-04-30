教育部「拔管」案 傷最慘的是蔡英文？

台大教授管中閔。(中時資料照)

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中時電子報

僵持多時的台大校長遴選爭議，教育部日前終於做出決議，確定駁回台大校長當選人管中閔的當選資格，要求台大重新進行校長遴選。對此，有網友直言，誰當台大校長對蔡英文來說根本無關痛養，一開始蔡就該制止。但民進黨特定人士在台大鄰選會選完，還把手硬要伸進去。該網友說拔管案最傷的人是蔡英文。

教育部日前決定拔管，蔡英文總統日前被問到是否是高層授意？蔡總統說教育部在處理過程有跨部會協助。至於拔管事件是否有高層授意？蔡總統說這件事尊重教育部決定，畢竟它是專業決定。

對此，有網友表示，台大誰當校長對要領導全國的蔡英文來說無關痛癢，一開始蔡就應該制止。未料，民進黨內的特定人士在台大的鄰選會都選完了，還把手硬要伸進去。該網友說票都投完了，不合己意就伸手，真的是有夠難看。此外，卡管案卡了數月，動員跨部會追查，該網友說找不到關鍵性證據，還犧牲了一個教育部長，最後換一個爭議更大的來執行拔管。

對於蔡總統日前針對卡管案的發言，該網友直言，「是不能找行政院長賴清德出來担嗎?」該網友說是嫌自己身上吸的砲火還不夠多還是覺得自己現在民調高可以盡量担?該網友也指出，行政院長的職責之一就是幫總統。他說連行政院長都叫不動，怎麼領導全國。

對此，網友則回應表示「她沒點頭最好卡得下去」、「蔡英文真的歷史留名了」、「蔡英文把自己跟新潮流綁在一起的開始就沒資格說自己沒責任」、「壓力測試一下 之後才好向其他重要位置動手」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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