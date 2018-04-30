大台中建築業界攜手打造「CC建築圖書館」專區

CC建築圖書館專區落成，台中市長林佳龍與大台中建築師公會合影。（圖／業者）

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台中市以「生活美學首都」自居。為此，台中市大台中建築師公會（簡稱大台中建築師公會）與台中市政府文化局、市立圖書館等單位，攜手打造位於西屯區新建溪西圖書分館的「CC建築圖書館」專區。

歷經長時間的努力與企劃，CC建築圖書館併同溪西分館將於本月29日開幕，大台中建築師公會期許CC建築圖書館的成立，能打開建築師與市民互動的大門，成為台中市民體驗建築知識的據點。

溪西圖書館以「建築生活美學」為定位，建築外觀相當搶眼，建築語彙呈現活潑動感並充滿活力，室內空間寬敞明亮。為補強了西屯區圖書館的閱覽功能，大台中建築師公會協助館方購置建築領域書籍，初步已建置了二千餘冊的建築相關專業書籍與四十餘類全球各知名建築期刊，爾後將陸續採買現代專業書刊及募書計畫，「台中建築圖書館」之名當之無愧。

CC建築圖書館不同於傳統主題性圖書館，其最大的特色在於讓民眾「體會建築」，大台中建築師公會為CC建築圖書館成立一個專職的工作團隊，更企劃了適合不同年齡層、族群的一系列活動。

包括最能讓民眾眼睛為之一亮的「建築展覽」，展出一般不易見到的建築模型、建築設計圖，感受一下建築設計工作的氛圍；建築師親自擔綱「真人圖書館」，為民眾解答建築上的疑問；「建築師說建築」，建築師志工為小朋友說故事，從小接受建築美學的薰陶；為對建築領域有興趣的市民舉辦「嘻嘻哈哈聊建築」，藉由建築師現身說法，與市民面對面的輕鬆聊，分享建築知識與令人莞爾建築經驗。

此外，大台中建築師公會與館方持續將「建築味」帶入CC建築圖書館，如收集目前市面上最齊全的樂高建築類積木、透過3D列印手作建築模型、不定期舉辦建築導覽、貼近民眾的建築講座、舉辦有趣的建築性互動等活動，讓市民感受與貼近建築藝術的樂趣。

大台中建築師公會表示，長期以來市民對於「建築師」這個身分是陌生的、是遙遠不易親近的，近年來台灣陸陸續續發生與建築相關的重大事件，也為建築師的角色蒙上一層薄霧。事實上，建築師的本質是以創造都市文化與生活空間的舵手自居，「建築師」除了是建築技術與知識的權威，更是居住空間與生活美學的專業者。

該公會進一步表示，「透過建築，感受城市的文化」，很高興有這個契機可以打破建築師與民眾之間的籓籬，讓社會大眾真正了解建築師的專業角色，藉由這個CC建築圖書館的平台，讓建築知識與建築美學廣布在民眾周遭，建築文化深植在每個人的心中。

(工商 )

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