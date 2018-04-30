獨／前體育主播曖昧男星 本人這樣回應

2018年04月30日 10:21 中時 洪秀瑛

俞西潔（左）與高英軒飾演情侶。（公視提供）

俞西潔。（取自臉書）

俞西潔。（取自臉書）

資深製作人俞凱爾的女兒、前體育主播俞西潔轉換跑道當起直播網紅及藝人，最近在公視迷你劇《紅鼻子與小女孩》戲裡和高英軒飾演情侶，戲外也傳緋聞，之前周刊拍到高英軒把俞西潔整個人圈進懷裡，還親密勾她肩。對此，俞西潔說：「我們就是聊得來的好哥兒們。」直言對他沒男友Fu，言下之意是對高英軒發出好人卡，不過兩人被拍後仍有聯繫，「因為報導毀了友情，不值得」。

她說，拍攝《紅鼻子與小女孩》前剛好透過圈外朋友認識高英軒，被拍當天就是和共同朋友相約，大家喝了點酒比較開心，親密動作是「好友」之間的舉動。合作拍戲前，她曾看過他的戲劇作品，覺得他的外型常演反派，給人印象嚴肅、壞壞的感覺，以為他私下也是冷冷的，認識之後發現他其實滿健談。

兩人常一起聊電影、健身等話題，「我的個性比較男孩子，容易快熟，對方會放心和我聊天」。開拍前，因共同朋友介紹認識，所以戲開拍後要演情侶，已有不錯的默契，拍戲空檔常會打打鬧鬧，互動很自然，連劇組看了也誇讚演得很到位。會列為男友對象？她說還沒有，目前就是好友，但未來還很難說。

她透露媽媽眼力非常好、直覺非常厲害，對於她和高英軒被偷拍的緋聞，當時看到報導就知道「你們這一定是哥兒們」。她之前因為和球星劉錚在東區知名KTV進廁所20分鐘傳緋聞，被周刊封為「公廁主播」，她沒好氣的說：「公廁又沒贊助我，我是代言人嗎，真的很傻眼，為什麼要無緣無故冠這種名稱，媽媽身邊朋友也會關心啊，講『公廁主播的媽媽』能聽嗎？」

她無奈說，其實家人都知道她的交友情況，既然不能改變別人想法，只好自我約束，現在出門去什麼地方、和哪些朋友見面都會跟媽媽報備，媽媽只要聽到她要唱歌就會提心吊膽，媽媽已告誡她不能再去同一家KTV，免得又被拿來做文章；她說爸爸看到那個不雅的標籤也不開心，提醒她以後出入場所要更小心，「以前有朋友約幾乎都會去，以後會更過濾一些邀約，也不會挑敏感的地點」。

俞西潔曾演出製作人鄭秀英製作的迷你劇《城市情歌》，鄭秀英看中她年輕活潑也適合《紅鼻子與小女孩》劇中角色，二度邀她合作。此次角色戲份雖不多，卻是關鍵性人物。俞西潔對於有場比較難拍的戲印象深刻，當時在餐廳取景，要拍一場幫陶傳正慶生，結果他宣布罹癌，她手一滑竟拉砲歡慶，她要演出「不小心的尷尬」表情，覺得有難度，因為導演要求彩帶要從天而降，除了表情還要求拉砲的距離，各個角度拍了10多次才完成，「幸好沒拖累劇組進度」。

《紅鼻子與小女孩》5月6日（週日）下午2點半於公視播出。

(中時 )