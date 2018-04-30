教授雕塑家、哲學博士餐廳老闆 合開西班牙建築雕塑展

2018年04月30日 10:29 中時 周麗蘭

虎科大副教授林俊男。（周麗蘭攝）

摩爾花園老闆李松根是留學德國的哲學博士。（周麗蘭攝）

摩爾花園餐廳二樓首次開放給虎尾科大副教授林俊男展出紙雕、鋼雕作品，此區是星球區。（周麗蘭攝）

西班牙建築的斗六摩爾餐廳二樓，老闆李松根留著純欣賞不開放；虎尾科技大學雕塑副教授林俊男的作品風格獨特，需要非典型展示空間；雙方如老馬遇到伯樂，合作開展，創造一個來雲林的理由。

摩爾花園老闆李松根是留學德國的哲學博士，曾任教雲林科技大學、東華大學，講授人類文化與藝術資產概論，上課名言是「問我三個問題」，後因氣憤學生不讀書而離職。

摩爾花園的西班牙建築造型與老闆個性都獨特，會拒絕不尊重餐廳營業規則的顧客，希望遊客模仿李蒨蓉的阿帕契戰機姿勢拍照，理由是不要拿別人的麻煩當有趣。

但個性專注、嚴肅的虎科大雕塑副教授林俊男融化李松根，在吃飯、喝酒之間擦出藝術的火花。李松根同意摩爾首次開放二樓空間讓林俊男展覽兩個月，台灣土雞大王凱馨實業慷慨贊助。

林俊男這次以回收的紙、鋼為素材，量身打造41件作品與西班牙建築搭配，美感超乎想像。他說，人的身心連結在一起就是快樂的樣態，這次作品與空間是整個融合在一起，發想的起點是如此。

李松根開玩笑說，摩爾花園在斗六是「相當突兀的」，第一次發現不突兀是「當突兀的藝術品進來之後發覺滿好的」，希望參訪者「要控制自己想直接滿足的碰觸慾望」。

(中時 )