教授雕塑家、哲學博士餐廳老闆 合開西班牙建築雕塑展

摩爾花園餐廳二樓首次開放給虎尾科大副教授林俊男展出紙雕、鋼雕作品。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
虎科大副教授林俊男。（周麗蘭攝）
摩爾花園老闆李松根是留學德國的哲學博士。（周麗蘭攝）
摩爾花園餐廳二樓首次開放給虎尾科大副教授林俊男展出紙雕、鋼雕作品，此區是星球區。（周麗蘭攝）

西班牙建築的斗六摩爾餐廳二樓，老闆李松根留著純欣賞不開放；虎尾科技大學雕塑副教授林俊男的作品風格獨特，需要非典型展示空間；雙方如老馬遇到伯樂，合作開展，創造一個來雲林的理由。

摩爾花園老闆李松根是留學德國的哲學博士，曾任教雲林科技大學、東華大學，講授人類文化與藝術資產概論，上課名言是「問我三個問題」，後因氣憤學生不讀書而離職。

摩爾花園的西班牙建築造型與老闆個性都獨特，會拒絕不尊重餐廳營業規則的顧客，希望遊客模仿李蒨蓉的阿帕契戰機姿勢拍照，理由是不要拿別人的麻煩當有趣。

但個性專注、嚴肅的虎科大雕塑副教授林俊男融化李松根，在吃飯、喝酒之間擦出藝術的火花。李松根同意摩爾首次開放二樓空間讓林俊男展覽兩個月，台灣土雞大王凱馨實業慷慨贊助。

林俊男這次以回收的紙、鋼為素材，量身打造41件作品與西班牙建築搭配，美感超乎想像。他說，人的身心連結在一起就是快樂的樣態，這次作品與空間是整個融合在一起，發想的起點是如此。

李松根開玩笑說，摩爾花園在斗六是「相當突兀的」，第一次發現不突兀是「當突兀的藝術品進來之後發覺滿好的」，希望參訪者「要控制自己想直接滿足的碰觸慾望」。

(中時 )

要快速提神 選喝冰咖啡還是熱咖… 台南環局推動「公廁認養」 促與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。