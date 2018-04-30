曾銘宗：教育部可惡又白痴 顧立雄：不歸我管

2018年04月30日 10:46 工商 彭禎伶

教育部拔管是否合法？立法委員曾銘宗30日在財委會質詢時大罵教育部「白痴又可惡」，強調管中閔出任台哥大獨董，必須股東會選舉及董事會通過才能成立，不可能事先取得台大的同意函，所以教育部以管中閔事先未取得同意函認為是違法，「真是白痴！」

但金管會主委顧立雄則表示：「要事先取得同意函，還是選上後要取得同意，應有相關規定，這沒有相背離。」

不過當媒體向顧立雄詢問拔管的看法時，他以「跳針回答法」，不停重覆「這不歸我主政的事項」，多達七次之多，強調要讓想問此問題的媒體「問到盡興為止」，之後此問題即到此為止。

顧立雄強調，教育部處置台大校長案，並沒有諮詢他的意見，且金管會在此案中「沒有角色」。

曾銘宗強調，管中閔在106年5月2日向台大申請要兼任台哥大獨董，當時的台大校長在當年5月17日核准，台大並在9月29日與台哥大簽訂產學合作契約，再在10月20日正式發函同意管中閔兼任獨董。

曾銘宗指出，管中閔在6月14日兼任台哥大獨董，是因為當天台哥大要舉行股東會，選舉董監及獨董，不可能事先取得核准，若教育部以此說管中閔不合法，則其他教授也不合法，未來上市櫃公司將找不到大學教授檢兼任獨董，對產業有重大影響，曾銘宗說：「所以我說教育部真的是白痴又可惡。」

(工商 )