學甲慈濟宮為保生大帝祝壽 準備上千壽桃

2018年04月30日 10:28 中時 莊曜聰

上白礁祭典結束後，緊接著就是保生大帝1040年壽誕，學甲慈濟宮特別準備1040顆壽桃替保生大帝祝壽，並發送給信徒祈福。（莊曜聰攝）

學甲慈濟宮為慶祝保生大帝1040年壽誕，30日上午在廟埕舉辦祝壽大典，廟方特別準備1040顆壽桃，並排成一顆大壽桃形狀，儀式全程依古禮進行，祭典結束後信眾依序排隊領取壽桃，數百名眾大排長龍，場面熱鬧。

農曆3月15日是「大道公」保生大帝生日，相傳保生大帝是宋朝的閩南人吳夲，他以醫術濟世，過世後被後人遵奉為神祗，流傳至今剛好1040年，今年另外準備壽桃幫保生大帝「做壽」，希望能庇佑台灣民眾，儀式後再把壽桃發送現場信眾祈福。

學甲慈濟宮舉辦一系列活動慶祝大道公壽誕，在日前舉辦上白醮繞境祭典，今天上午也舉辦祝壽大典，由主委王文宗主祭，市議員謝財旺、侯澄財、學甲區長邱志榮、農會總幹事李曉軍超過500位信徒到場陪祭，儀式完全依照古禮，莊嚴隆重。

廟方安排學甲十三庄國小學生藝陣表演，由中洲國小創鼓隊率先登場，接著三慈國小舞獅、文山國小電音三太子、頂洲國小古典舞、東陽國小電音三太子、宅港國小綜合藝陣、學甲國小舞蹈、扯鈴、跳繩、十鼓等接力上場表演，藉由國小學生的熱情演出，恭祝保生大帝生日快樂，廟埕前也熱鬧滾滾。

(中時 )