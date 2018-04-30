與土緊張 希臘要砸443億升級F-16戰機

2018年04月30日 10:19 中時電子報 楊幼蘭

希臘與土耳其關係日趨緊張，如今打算砸下近15億美元（約443億台幣），升級常在愛琴海域爭議空域和土耳其戰機遭遇的F-16戰機。

據美聯社與德國之聲報導，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）周末召開外交政策和國防委員會特別會議，一致通過了將超過半數，也就是85架F-16戰機升級的計畫。

希臘共有150架F-16戰機，其中部分機齡已近30年。按照計畫，這些戰機升級後，除了隱形能力外，戰力可媲美先進的F-35戰機。

事實上，去年10月齊普拉斯訪問華府時，就宣佈了這項計畫。不過，由於當時估計，10年升級期間要花費24億美元（近710億台幣），而希臘經濟狀況不佳，立即遭受猛烈批評。

據希臘防長柯門諾斯（Panos Kammenos）說，考慮到雅典的償債問題，美方已接受修正提案。升級預定到2028年完成，每年分期付款不超過1.46億美元（約43億台幣），直到2021年為止。

希臘與土耳其對愛琴海的部分領土與領海主權存在爭議，1913年第一次巴爾幹戰爭後，希臘取得愛琴海中除了因布洛斯（Imbros）島，以及特內多斯（Tenedos）島之外所有的島嶼，雙方曾因愛琴海部分島嶼的主權問題數度爆發衝突。

希臘常派戰機到愛琴海上空，攔截他們認為侵犯自家領空的土耳其戰機。此外，柯門諾斯說，希臘還打算採購兩艘法國巡防艦。

由於和土耳其間的緊張關係，希臘是北約（NATO）成員國中，少數軍費超過國內生產毛額（GDP）2％的國家。

(中時電子報)