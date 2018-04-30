和解第一步！北韓周六起撥快半小時 重新統一兩韓時區

平壤時間和首爾時間現在有半小時的時差。(圖/twitter@TheBlueHouseKR)

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中時電子報
文在寅和金正恩牽手跨越38度線。(圖/美聯社)

就在文金會後不到2天，青瓦臺昨日表示平壤決定要先踏出朝鮮半島「和解及統一的第一步」，將兩韓時區統一。北韓也在今天宣布從5月5日起，就要將平壤時間調快半小時，和南韓一樣使用東9區（UTC+9）時區。

據《朝中社》報導，北韓最高領導人金正恩認為兩韓統一並不抽象，就是一個化異為同、變斷為連、融為一體、彼此遷就的過程，所以決心統一半島上的時區，作為實現民族和解團結的第一步，北韓最高人民會議常任委員會也因此頒布政令，決定從5月5日起將平壤時間改回東9區時區。

南韓總統文在寅的發言人尹永燦29日表示，金正恩在兩韓峰會上稱：「看到有兩種不同時間的時鐘掛在和平之家讓他十分難過，既然我們是改變使用時區的那一方，那我們會回復到原本使用的時區」。

報導也稱，統一兩韓時區並非書面協議，但北韓在南韓發布消息的隔一天就公布改時區的日程，也體現了履行兩韓協議的決心。

其實北韓也是使用東9區時區的一員，與南韓、日本一樣，但北韓在2015年8月15日紀念朝鮮半島光復70周年時，因認為日本過去曾侵佔北韓領土、壓迫北韓人民，因此認為繼續使用日本標準時間是「不可容忍的罪行」，所以決定將標準時間改為東8.5區時間(UTC+8.5)，從此比南韓晚了半小時。

(中時電子報)

文章來源：N.K. to return to same time zone as S. Korea on May 5

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