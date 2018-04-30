警消殉職頻傳 高雄市府擬發繁重加給

高市代理市長許立明表示，正與警察局、消防局、財主單位研議，尋找財源發放警消繁重勤務加給。（林宏聰攝）

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高市發放警察繁重勤務加給有希望了！近日警消人員因公殉職事件頻傳，警察、消防員福利保障再度引發關注，高雄、台南是六都中唯二未發放警察勤務繁重加成，過去高市府因財政拮据，一直未能發放，代理市長許立明30日在議會答詢時強調，警察、消防若全部發放繁重加給，總預算恐需要6、7億，不過警消工作有特殊性，市府已著手尋找財源，希望符合基層同仁期待。

桃園市敬鵬工廠火災中重傷的警消林尉熙出身高雄，是消防世家，許立明獲知消息，29日前往桃園慰問，30日在議會總質詢中他表示，當時看到尉熙的父母、親友悲戚的樣子，話都說不出口，「所以警察、消防人員設備及福利方面，即使財政困難，我們一定全力支持！」

過去針對警察繁重勤務加給，高市府雖傾向支持，但研議後皆以財政困難為由，決定暫不發放。

高市議員李雨庭30日再度質詢這項議題，她說，六都中只有高雄、台南沒發放，最近幾乎每天新聞都有警察、消防人員受傷，甚至5位消防人員殉職，眷屬都說他們回家「好像是撿到的」，如果薪資上沒辦法補足警消及親屬內心的擔憂，非常不公平。

許立明強調，以市府立場來說，加給有一體適用性，應由中央統一規畫，這筆預算確實不小，而且不能只發警察，也必須照顧消防弟兄，市府估算，光是警察繁重勤務加給就要4.9億，加上消防人員加給，總預算需增加6、7億。

他說，市府正與警察局、消防局、財主單位研議，儘管財政困難，但為了體恤警消人員，會積極尋找財源，朝發放繁重加給的方向努力，以符合基層同仁期待，有進一步規畫會儘速對外說明。

(中時 )

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