獨／重現瓊瑤經典大戲 又仁神演出笑噴惹

2018年04月30日 10:39 中時 洪秀瑛

又仁。（蘇蔓攝）

搞怪的一面。（蘇蔓攝）

又仁。（蘇蔓攝）

又仁面對表演工作時，偶有嚴肅的一面。（蘇蔓攝）

又仁模仿容嬤嬤維妙維肖，十分逗趣。（取自又仁影片）

果陀劇場近期將推出的作品。（取自臉書）

《酸酸酸民曆》演員群。（攝影陳又維，取自又仁臉書）

涂又仁（又仁）2年前因在網路模仿星座專家唐綺陽受矚目，已出櫃的他也是藍正龍的師弟，近來他自編自演一系列「秀娥媽媽」KUSO影片受好評，推出半年已有破千萬點擊人次，由於每次都為不同產品量身訂作新劇本受好評及肯定，這系列獲得不同廠商青睞，半年收入已逼近百萬。

他日前推出自演、自編、自己配音的瓊瑤八點檔經典大戲場景系列影片，一人分飾多角、一人多聲道轉換，網友留言：「太有才了，這次的業配影片拍的真是 『搞剛』， 一個人要演那麼多角色，『聲』歷其境，厲害。」、「秀娥的臺灣國語看太多，不知道原來又仁的臺詞功力不錯，笑噴了」，這支影片7天達24萬點擊人次，堪稱少數頗有戲劇表演實力的網紅。

又仁是北藝大碩士科班出身，能1人包辦訪問、表演，拍攝網路廣告影片還兼創意發想。他在大學時期參與劇場演出，前2年開始跨足網路領域，自製自編自演不少系列影片大受網友歡迎，在許多網紅中異軍突起。果陀劇場相中他在網路的人氣，並有戲劇專業背景，邀他以網紅之姿回到戲劇舞台上，5月將演出舞台劇《酸酸酸民曆》，以幽默逗趣方式反應時下網路現象及各種素人網紅現象。

他說剛開始被稱「網紅」很不適應，覺得大家看不到他背後的努力，自己學戲劇出身卻經營網路，「可能用功準備了，一開始有期待，但網民看不到戲劇背後真正蘊含的意義和概念，網民要的只是有趣、好笑就好，我自己後來也覺得網路對我來說是某種實驗，更貼近大家想看什麼」，他慢慢釋懷，覺得這時代沒必要設限自己，有表演專長比「標籤」來得更重要。

他製作的每個系列影片著重於故事，以寫實的表演為主軸，他扮演的「秀娥媽媽」已有近20支系列影片，他說主角原型不是媽媽而是來自外婆、姨婆，「我媽媽比較摩登」。他說自己和媽媽長得像，個性也像，「媽媽是個會逞強的人，只讓大家看到她開心的一面，而且我們都是急性子，妹妹跟爸爸像，神經比較大條」，他妹妹目前也在劇場表演，前陣子其中一支秀娥媽媽拍全家福影片，是兄妹倆首次演出。

又仁要演出網路現象，自己也有過被酸民嘲諷經驗，前陣子他幫同門歌手顏力妃拍MV，有酸民留言說他臉歪，他不在意，反倒經紀人問他「要不要去整牙」，他率性說「我的粉絲就是愛看我的4顆虎牙，這是我的特色啊」。他很少受網路留言影響，也很少看網路創作影片，原因除了自己不愛看，也怕影響創作，「我喜歡看文字比滑手機多」。

又仁和「男友」小杰同甘共苦7年，是生活伴侶也是工作夥伴，他坦言工作時很常吵架，「我們想讓影片達到更好效果，任何細節都會吵，但因為有默契了，發現很多可以互補，最後還是可以達到很好的平衡」。小杰擔任影片的導演及攝影師，有機會在網路影片一起露面？又仁說：「要等小杰準備好。」兩人來自家人的阻力愈來愈小，「我現在可以去他家了，小杰回去也會和爸媽聊天，我們順其自然，不會給爸媽壓力。」

果陀劇場《酸酸酸民曆》5/24-5/27於新光三越台北信義新天地A11館6樓信義劇場演出，購票洽兩廳院售票系統。

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